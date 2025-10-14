Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Очеретько отметил хорошую оборону сборной Азербайджана
Чемпионат мира
14 октября 2025, 11:02 | Обновлено 14 октября 2025, 11:03
171
0

Очеретько отметил хорошую оборону сборной Азербайджана

Украинский футболист признался, что пришлось потрудиться

14 октября 2025, 11:02 | Обновлено 14 октября 2025, 11:03
171
0
Очеретько отметил хорошую оборону сборной Азербайджана
УАФ. Олег Очеретько

Полузащитник сборной Украины Олег Очеретько высказался о победе над Азербайджаном в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Футболист отметил отличные оборонные действия соперника.

«Да, они хорошо защищались, и нам было трудно раскрыть их оборону. Мы должны были играть в свой футбол, и все. Мы устали, сейчас в путь. Все с улыбками уезжают домой. Главное – победа», – сказал Очеретько.

Сборная Украины победила команду Азербайджана в рамках 8-го тура отбора на чемпионат мира 2026 года. Встреча проходила в Польше и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Сергея Реброва. По голу и результативной передаче на счету Алексея Гуцуляка и Руслана Малиновского. Автором автогола стал украинский защитник Виталий Миколенко.

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Нужно понимать, что для Украины уже нет аутсайдеров»
ВИДЕО. Впервые в истории: реакция Кабо-Верде на выход на ЧМ-2026
Азербайджанский журналист: Мы заслужили очко, судьи были на стороне Украины
Олег Очеретько сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу
Оксана Баландина Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13 октября 2025, 20:17 67
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном

Поединок стартует в 21:45 по Киеву

Жена Малиновского объяснила безумную игру Руслана за сборную Украины
Футбол | 14 октября 2025, 10:01 8
Жена Малиновского объяснила безумную игру Руслана за сборную Украины
Жена Малиновского объяснила безумную игру Руслана за сборную Украины

Роксана поделилась секретом успеха Руслана

Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14.10.2025, 07:07
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
Футбол | 14.10.2025, 07:41
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
НАГЕЛЬСМАНН: «После ухода Ноейра мы не проигрывали из-за ошибки вратаря»
Футбол | 14.10.2025, 10:42
НАГЕЛЬСМАНН: «После ухода Ноейра мы не проигрывали из-за ошибки вратаря»
НАГЕЛЬСМАНН: «После ухода Ноейра мы не проигрывали из-за ошибки вратаря»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
12.10.2025, 16:11 3
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 15
Футбол
Джесси vs Коко. Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Ухане
Джесси vs Коко. Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Ухане
12.10.2025, 15:25 2
Теннис
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
13.10.2025, 07:22 2
Бокс
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
13.10.2025, 23:42 7
Футбол
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем