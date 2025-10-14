Очеретько отметил хорошую оборону сборной Азербайджана

Полузащитник сборной Украины Олег Очеретько высказался о победе над Азербайджаном в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Футболист отметил отличные оборонные действия соперника.

«Да, они хорошо защищались, и нам было трудно раскрыть их оборону. Мы должны были играть в свой футбол, и все. Мы устали, сейчас в путь. Все с улыбками уезжают домой. Главное – победа», – сказал Очеретько.

Сборная Украины победила команду Азербайджана в рамках 8-го тура отбора на чемпионат мира 2026 года. Встреча проходила в Польше и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Сергея Реброва. По голу и результативной передаче на счету Алексея Гуцуляка и Руслана Малиновского. Автором автогола стал украинский защитник Виталий Миколенко.