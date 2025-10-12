Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 октября 2025, 16:29
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике

Низар Кинселла поделился информацией о украинце

«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Журналист BBC Низар Кинселла рассказал последние новости по допинговому делу украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

«Мудрик по-прежнему временно отстранен от футбола, он тренируется самостоятельно и продолжает свою юридическую борьбу. Украинец лишился футболки с номером 10 из-за Коула Палмера и был обвинен Футбольной ассоциацией в нарушении антидопинговых правил.

Мы ожидаем любые возможные санкции в рамках очень конфиденциального процесса, который станет следующим шагом, а затем – любые потенциальные апелляции. Это может затянуться на некоторое время», – цитирует Кинселлу BBC.

Ранее в Англии сообщали об обнадеживающих новостях относительно Мудрика.

An124_Ukr
Шляпа це все / порожні слова 
Цьому дауну можна вже ставити хрест на чемпіонаті Англії - це 100% 
На мій погляд йому вже дали 4 роки - просто це неозвучують - а суди це все туфта 
