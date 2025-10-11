Матвиенко вошел в топ-10 гвардейцев сборной Украины
Николай Матвиенко провел 80-й матч за национальную дружину
Поединок с Исландией (5:3) оказался 80-м для 29-летнего защитника Николая Матвиенко в рядах сборной Украины. Он стал 10 игроком за все годы, достигшим этого рубежа. В 73-х встречах Матвиенко представлял в главной команде страны «Шахтер», в 4-х – «Ворсклу», в 3-х – «Карпаты». 24 матча Николай провел в чемпионатах Европы, 20 – в Лиге наций, 19 – в чемпионатах мира, 16 – в «товарняках» и 1 – в международных турнирах. 41 раз его задействовал Андрей Шевченко, 25 – Сергей Ребров, 13 – Александр Петраков и 1 –Руслан Ротань.
На рубеж «80» Матвиенко вышел через 8 лет 200 дней после дебюта за национальную дружину, который состоялся 24 марта 2017 года в гостевом поединке с Хорватией в отборочном турнире чемпионата мира (0:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Николая Матвиенко за сборную Украины
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
24.03.2017
|
ЧМ
|
Хорватия
|
0:1 (г)
|
10-й
|
31.05.2018
|
ТМ
|
Марокко
|
0:0 (н)
|
20-й
|
10.06.2019
|
ЧЕо
|
Люксембург
|
1:0 (д)
|
30-й
|
14.11.2020
|
ЛН
|
Германия
|
1:3 (г)
|
40-й
|
29.06.2021
|
ЧЕф
|
Швеция
|
2:1 (н)
|
50-й
|
11.06.2022
|
ЛН
|
Армения
|
3:0 (д)
|
60-й
|
14.10.2023
|
ЧЕо
|
Сев. Македония
|
2:0 (д)
|
70-й
|
10.09.2024
|
ЛН
|
Чехия
|
2:3 (г)
|
80-й
|
10.10.2025
|
ЧМ
|
Исландия
|
5:3 (г)
Топ-10 гвардейцев сборной Украины
|
|
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
МТ
|
ТМ
|
1.
|
анатолий тимощук
|
144
|
45
|
28
|
-
|
8
|
63
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
125
|
35
|
33
|
14
|
2
|
41
|
3.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
111
|
45
|
29
|
-
|
1
|
36
|
4.
|
Андрей ПЯТОВ
|
102
|
37
|
29
|
7
|
1
|
28
|
5.
|
Руслан РОТАНЬ
|
100
|
30
|
16
|
-
|
5
|
49
|
6.
|
Олег ГУСЕВ
|
98
|
34
|
19
|
-
|
3
|
42
|
7.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
92
|
32
|
25
|
-
|
7
|
28
|
8.
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
87
|
19
|
24
|
5
|
2
|
37
|
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
87
|
21
|
29
|
10
|
2
|
25
|
10.
|
Николай МАТВИЕНКО
|
80
|
19
|
24
|
20
|
1
|
16
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
