Матвиенко вошел в топ-10 гвардейцев сборной Украины

Поединок с Исландией (5:3) оказался 80-м для 29-летнего защитника Николая Матвиенко в рядах сборной Украины. Он стал 10 игроком за все годы, достигшим этого рубежа. В 73-х встречах Матвиенко представлял в главной команде страны «Шахтер», в 4-х – «Ворсклу», в 3-х – «Карпаты». 24 матча Николай провел в чемпионатах Европы, 20 – в Лиге наций, 19 – в чемпионатах мира, 16 – в «товарняках» и 1 – в международных турнирах. 41 раз его задействовал Андрей Шевченко, 25 – Сергей Ребров, 13 – Александр Петраков и 1 –Руслан Ротань.

На рубеж «80» Матвиенко вышел через 8 лет 200 дней после дебюта за национальную дружину, который состоялся 24 марта 2017 года в гостевом поединке с Хорватией в отборочном турнире чемпионата мира (0:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Николая Матвиенко за сборную Украины

Матч Дата Ранг Соперник Счет 1-й 24.03.2017 ЧМ Хорватия 0:1 (г) 10-й 31.05.2018 ТМ Марокко 0:0 (н) 20-й 10.06.2019 ЧЕо Люксембург 1:0 (д) 30-й 14.11.2020 ЛН Германия 1:3 (г) 40-й 29.06.2021 ЧЕф Швеция 2:1 (н) 50-й 11.06.2022 ЛН Армения 3:0 (д) 60-й 14.10.2023 ЧЕо Сев. Македония 2:0 (д) 70-й 10.09.2024 ЛН Чехия 2:3 (г) 80-й 10.10.2025 ЧМ Исландия 5:3 (г)

Топ-10 гвардейцев сборной Украины

Всего ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ 1. анатолий тимощук 144 45 28 - 8 63 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 125 35 33 14 2 41 3. Андрей ШЕВЧЕНКО 111 45 29 - 1 36 4. Андрей ПЯТОВ 102 37 29 7 1 28 5. Руслан РОТАНЬ 100 30 16 - 5 49 6. Олег ГУСЕВ 98 34 19 - 3 42 7. Александр ШОВКОВСКИЙ 92 32 25 - 7 28 8. Евгений КОНОПЛЯНКА 87 19 24 5 2 37 Тарас СТЕПАНЕНКО 87 21 29 10 2 25 10. Николай МАТВИЕНКО 80 19 24 20 1 16

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.