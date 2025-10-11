Матвиенко вошел в топ-10 гвардейцев сборной Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
11 октября 2025, 10:16 | Обновлено 11 октября 2025, 10:21
381
3

Николай Матвиенко провел 80-й матч за национальную дружину

Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок с Исландией (5:3) оказался 80-м для 29-летнего защитника Николая Матвиенко в рядах сборной Украины. Он стал 10 игроком за все годы, достигшим этого рубежа. В 73-х встречах Матвиенко представлял в главной команде страны «Шахтер», в 4-х – «Ворсклу», в 3-х – «Карпаты». 24 матча Николай провел в чемпионатах Европы, 20 – в Лиге наций, 19 – в чемпионатах мира, 16 – в «товарняках» и 1 – в международных турнирах. 41 раз его задействовал Андрей Шевченко, 25 – Сергей Ребров, 13 – Александр Петраков и 1 –Руслан Ротань.

На рубеж «80» Матвиенко вышел через 8 лет 200 дней после дебюта за национальную дружину, который состоялся 24 марта 2017 года в гостевом поединке с Хорватией в отборочном турнире чемпионата мира (0:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Николая Матвиенко за сборную Украины

Матч

Дата

Ранг

Соперник

Счет

1-й

24.03.2017

ЧМ

Хорватия

0:1 (г)

10-й

31.05.2018

ТМ

Марокко

0:0 (н)

20-й

10.06.2019

ЧЕо

Люксембург

1:0 (д)

30-й

14.11.2020

ЛН

Германия

1:3 (г)

40-й

29.06.2021

ЧЕф

Швеция

2:1 (н)

50-й

11.06.2022

ЛН

Армения

3:0 (д)

60-й

14.10.2023

ЧЕо

Сев. Македония

2:0 (д)

70-й

10.09.2024

ЛН

Чехия

2:3 (г)

80-й

10.10.2025

ЧМ

Исландия

5:3 (г)

Топ-10 гвардейцев сборной Украины

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

1.

анатолий тимощук

144

45

28

-

8

63

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

125

35

33

14

2

41

3.

Андрей ШЕВЧЕНКО

111

45

29

-

1

36

4.

Андрей ПЯТОВ

102

37

29

7

1

28

5.

Руслан РОТАНЬ

100

30

16

-

5

49

6.

Олег ГУСЕВ

98

34

19

-

3

42

7.

Александр ШОВКОВСКИЙ

92

32

25

-

7

28

8.

Евгений КОНОПЛЯНКА

87

19

24

5

2

37

Тарас СТЕПАНЕНКО

87

21

29

10

2

25

10.

Николай МАТВИЕНКО

80

19

24

20

1

16

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

Николай Матвиенко сборная Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
