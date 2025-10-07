Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Важный игрок. Бразильский универсал Шахтера вернулся после травмы
Украина. Первая лига
07 октября 2025, 17:38 | Обновлено 07 октября 2025, 17:46
584
1

Важный игрок. Бразильский универсал Шахтера вернулся после травмы

Эгиналду вернулся к полноценным тренировкам

07 октября 2025, 17:38 | Обновлено 07 октября 2025, 17:46
584
1 Comments
Важный игрок. Бразильский универсал Шахтера вернулся после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду

Шахтер сообщил о возвращении к тренировкам бразильского универсала Эгиналду, который получил повреждение еще в августе и пропустил ряд важных матчей.

Вероятно, игрок, способный действовать на обоих флангах и в центре нападения, окажется в заявке на игру чемпионата Украины против Полесья 18 октября.

В ближайшее время команду Арды Турана ожидают матчи против Динамо в УПЛ и Кубке Украины.

Эгиналду в нынешнем сезоне провел 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

По теме:
С участием Динамо. Назван самый рейтинговый матч сезона УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Известный киевский клуб назначил Рябоконя главным тренером
Последним был Онищенко, или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Эгиналду Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хави получил предложение возглавить российский клуб. Уже дал свой ответ
Футбол | 07 октября 2025, 16:49 0
Хави получил предложение возглавить российский клуб. Уже дал свой ответ
Хави получил предложение возглавить российский клуб. Уже дал свой ответ

Легендарный испанец отказался работать в «спартаке»

Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Футбол | 07 октября 2025, 07:10 30
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

Андрей Лунин хотел быть первым номером в команде

Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Футбол | 07.10.2025, 07:51
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
Теннис | 07.10.2025, 10:57
Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
Футбол | 06.10.2025, 19:41
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dimaryz81
Эгиналду - это хорошо. А то Кауа не очень пока стабилен. Мейрелеш и подавно.
Ответить
0
Популярные новости
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
06.10.2025, 23:01
Бокс
Футболист, от которого отказался Шовковский, вернулся в Киев
Футболист, от которого отказался Шовковский, вернулся в Киев
06.10.2025, 06:16 1
Футбол
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
06.10.2025, 08:13 10
Футбол
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 7
Футбол
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
05.10.2025, 23:59
Футзал
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
05.10.2025, 23:41
Футбол
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем