Важный игрок. Бразильский универсал Шахтера вернулся после травмы
Эгиналду вернулся к полноценным тренировкам
Шахтер сообщил о возвращении к тренировкам бразильского универсала Эгиналду, который получил повреждение еще в августе и пропустил ряд важных матчей.
Вероятно, игрок, способный действовать на обоих флангах и в центре нападения, окажется в заявке на игру чемпионата Украины против Полесья 18 октября.
В ближайшее время команду Арды Турана ожидают матчи против Динамо в УПЛ и Кубке Украины.
Эгиналду в нынешнем сезоне провел 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Комментарии 1
Эгиналду - это хорошо. А то Кауа не очень пока стабилен. Мейрелеш и подавно.
