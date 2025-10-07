Важный игрок. Бразильский универсал Шахтера вернулся после травмы

Шахтер сообщил о возвращении к тренировкам бразильского универсала Эгиналду, который получил повреждение еще в августе и пропустил ряд важных матчей.

Вероятно, игрок, способный действовать на обоих флангах и в центре нападения, окажется в заявке на игру чемпионата Украины против Полесья 18 октября.

В ближайшее время команду Арды Турана ожидают матчи против Динамо в УПЛ и Кубке Украины.

Эгиналду в нынешнем сезоне провел 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.