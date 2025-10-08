Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 06:30 |
3

Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину

Тренер отпустил Саленко, чтобы он набрался игровой практики

Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
ФК Динамо. Александр Шовковский

Наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский объяснил, почему решил позволить Роману Саленко уйти в аренду в «Зарю».

«Не каждый игрок готов испытывать давление, когда пространства и времени на принятие решений меньше. Поэтому мы позволили Саленко уйти в аренду: он получит больше игрового времени и опыта. Вернувшись, он будет сильнее и готов конкурировать с игроками нашего состава. У него есть определенные качества, но еще много над чем работать», – сказал Александр Шовковский.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил причину отсутствия в заявке на матч с «Металлистом 1925» украинского вингера Андрея Ярмоленко.

Дмитрий Олейник Источник: FootballHub
Перець
Тоді було і Біловара відправити за досвідом
sania
"Журналіст" Олійник, Вам відома різниця між висловами "вказав на двері" і "дозволили піти"? Здається Ви даремно втрачали час "відвідуючи" школу...
