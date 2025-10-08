Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину

Наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский объяснил, почему решил позволить Роману Саленко уйти в аренду в «Зарю».

«Не каждый игрок готов испытывать давление, когда пространства и времени на принятие решений меньше. Поэтому мы позволили Саленко уйти в аренду: он получит больше игрового времени и опыта. Вернувшись, он будет сильнее и готов конкурировать с игроками нашего состава. У него есть определенные качества, но еще много над чем работать», – сказал Александр Шовковский.

