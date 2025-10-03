ФОТО. Роскошный отдых жены футболиста Динамо. На озере Комо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кадры с озера Комо вызвали шквал восторженных комментариев

Instagram. Надежда Нещерет

Надежда Нещерет очаровала кадрами с озера Комо.

Жена вратаря «Динамо» Руслана Нещерета поделилась в Instagram стильной серией фото из Италии.

В белом жакете и черных мини-шортах она позировала на фоне архитектуры и горных пейзажей Комо.

Снимки сразу собрали волну комплиментов: подписчики отметили ее утонченный вкус и безупречный стиль.

фото lifestyle Руслан Нещерет Динамо Киев девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
