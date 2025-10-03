Другие новости03 октября 2025, 02:01 |
ФОТО. Роскошный отдых жены футболиста Динамо. На озере Комо
Кадры с озера Комо вызвали шквал восторженных комментариев
Надежда Нещерет очаровала кадрами с озера Комо.
Жена вратаря «Динамо» Руслана Нещерета поделилась в Instagram стильной серией фото из Италии.
В белом жакете и черных мини-шортах она позировала на фоне архитектуры и горных пейзажей Комо.
Снимки сразу собрали волну комплиментов: подписчики отметили ее утонченный вкус и безупречный стиль.
Молодець пані Нещерет. Без стилю Морозючки та Кравця)
