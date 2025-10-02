Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера

Тайм-аут в тренерской карьере Владимира Шарана подходит к концу. Известный украинский специалист получил возможность снова приступить к привычной для себя работе. Это он подтвердил в комментарии Sport.ua.

– Да, я получил приглашение от футбольного клуба «Александрия». Завтра меня должны представить в качестве главного тренера второй команды. Буду тренировать молодежь – 18-21-летних ребят. Такое решение приняло руководство клуба – Иван Кузьменко совместно с Сергеем Анатольевичем Кузьменко, за что я им очень благодарен. Поэтому теперь буду работать как над подготовкой игроков для главной команды, так и над улучшением результатов «Александрии-2». В текущем чемпионате она уже поднялась на пятое место, что является хорошим знаком. Нужно будет побороться за выход в первую лигу – вопросов нет, будем воплощать эту цель в жизнь. Я не боюсь испытаний.

– Одно дело – работать во главе команды Премьер-лиги, а совсем другое – второй лиги. Такая перспектива вас не смущает?

– Абсолютно – нет. Подобная практика у меня уже была, когда я работал в «Кривбассе-2». Тогда я только начинал свою профессиональную карьеру, тренируя таких же молодых ребят.

– А если предположить, что рано или поздно вам поступит заманчивое предложение от другого, старшего по рангу клуба?

– Пока я этим не беспокоюсь, готовясь окунуться в работу на новой должности, засучив рукава. А что будет дальше – одному Богу известно.