Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: легенда Динамо может повлиять на увольнение Шовковского
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 06:24 |
1622
0

Источник: легенда Динамо может повлиять на увольнение Шовковского

У тренера и Андрея Ярмоленко не самые лучшие отношения

01 октября 2025, 06:24 |
1622
0
Источник: легенда Динамо может повлиять на увольнение Шовковского
ФК Динамо

Киевское «Динамо» неудачно начало новый сезон, из-за чего все чаще стали появляться слухи об отставке Александра Шовковского – главного тренера киевлян.

По информации журналиста Сергея Тищенко, у тренера испортились отношения с лидером клуба Андреем Ярмоленко, из-за чего тот стал меньше играть. Сообщается, что Ярмоленко может в будущем повлиять на отставку Шовковского – главного тренера клуба.

«Динамо» занимает второе место в УПЛ, отставая от «Шахтера» на два очка.

Ранее сообщалось, что Шовковский не рассчитывает на возвращение футболиста в «Динамо».

По теме:
ВИДЕО. Локомотив Киев выиграл матч-триллер у резервистов Левого Берега
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
ФОТО. Бывший тренер Динамо и Шахтера начал многомиллионный проект
Динамо Киев Украинская Премьер-лига Александр Шовковский Андрей Ярмоленко отставка чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Футбол | 30 сентября 2025, 08:48 4
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал

Сергей Кривцов вспомнил момент на тренировке «Интер Майами»

Галатасарай переиграл Ливерпуль в Лиге чемпионов. Осимхен забил с пенальти
Футбол | 30 сентября 2025, 23:59 5
Галатасарай переиграл Ливерпуль в Лиге чемпионов. Осимхен забил с пенальти
Галатасарай переиграл Ливерпуль в Лиге чемпионов. Осимхен забил с пенальти

Вечером 30 сентября состоялся матч 2-го тура ЛЧ

Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Футбол | 30.09.2025, 09:19
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Футбол | 01.10.2025, 07:10
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Источник: Буткевич пообещал Ротаню безумные деньги, но есть одно условие
Футбол | 30.09.2025, 12:26
Источник: Буткевич пообещал Ротаню безумные деньги, но есть одно условие
Источник: Буткевич пообещал Ротаню безумные деньги, но есть одно условие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 42
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
29.09.2025, 14:07 6
Футбол
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 11
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 1
Бокс
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем