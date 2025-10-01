Источник: легенда Динамо может повлиять на увольнение Шовковского

Киевское «Динамо» неудачно начало новый сезон, из-за чего все чаще стали появляться слухи об отставке Александра Шовковского – главного тренера киевлян.

По информации журналиста Сергея Тищенко, у тренера испортились отношения с лидером клуба Андреем Ярмоленко, из-за чего тот стал меньше играть. Сообщается, что Ярмоленко может в будущем повлиять на отставку Шовковского – главного тренера клуба.

«Динамо» занимает второе место в УПЛ, отставая от «Шахтера» на два очка.

Ранее сообщалось, что Шовковский не рассчитывает на возвращение футболиста в «Динамо».