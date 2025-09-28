Динамо 12-й раз пропустило решающий мяч в УПЛ в компенсированное время

Гол Дениса Мирошниченко на 90+3-й минуте спас «Карпаты» от поражения в матче с «Динамо» (3:3). Киевляне 12-й раз в истории пропустили решающий мяч в чемпионатах Украины в компенсированное время встречи. В восьми случаях бело-синие, как и ныне, упускали победу, а еще в четырех – ничью.

К слову, еще позже, чем капитан «львов», забивали динамовцам решающие мячи только Марко Мрвалевич из «Вереса», Виктор Коваленко из «Шахтера» и совершивший «самострел» экс-защитник киевлян Евгений Хачериди.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие голы, пропущенные Динамо в УПЛ

Дата Игрок Клуб Минута Счет 07.03.2024 Марко МРВАЛЕВИЧ Верес 90+9’ (п) 1:1 (г) 03.11.2018 Виктор КОВАЛЕНКО Шахтер 90+5’ 1:2 (г) 15.10.2016 Евгений ХАЧЕРИДИ* Черноморец 90+4’ 1:1 (г) 13.09.2010 Желько ЛЮБЕНОВИЧ Заря 90+3’ 2:2 (г) 18.09.2016 Евгений ОПАНАСЕНКО Заря 90+3’ 0:1 (д) 27.09.2025 Денис МИРОШНИЧЕНКО Карпаты 90+3’ 1:1 (г) 22.07.2007 Евгений СЕЛЕЗНЕВ Арсенал 90+2‘ 2:2 (д) 09.07.2010 Александр МАНДЗЮК Оболонь 90+2’ 2:2 (г) 11.05.2019 СИЛАС Заря 90+2’ 1:1 (д) 21.05.2011 Игорь ТИЩЕНКО Ильичевец 90+1’ 2:3 (г) 28.08.2020 Андрей ГИТЧЕНКО Десна 90+1’ 2:3 (г) 13.09.2025 Денис УСТИМЕНКО Оболонь (2013) 90+1’ 2:2 (г)

* автогол.