Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо 12-й раз пропустило решающий мяч в УПЛ в компенсированное время
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 11:17 | Обновлено 28 сентября 2025, 11:31
89
0

Динамо 12-й раз пропустило решающий мяч в УПЛ в компенсированное время

«Карпаты» сравняли счет в матче с киевлянами на 90+3-й минуте

28 сентября 2025, 11:17 | Обновлено 28 сентября 2025, 11:31
89
0
Динамо 12-й раз пропустило решающий мяч в УПЛ в компенсированное время
ФК Динамо

Гол Дениса Мирошниченко на 90+3-й минуте спас «Карпаты» от поражения в матче с «Динамо» (3:3). Киевляне 12-й раз в истории пропустили решающий мяч в чемпионатах Украины в компенсированное время встречи. В восьми случаях бело-синие, как и ныне, упускали победу, а еще в четырех – ничью.

К слову, еще позже, чем капитан «львов», забивали динамовцам решающие мячи только Марко Мрвалевич из «Вереса», Виктор Коваленко из «Шахтера» и совершивший «самострел» экс-защитник киевлян Евгений Хачериди.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие голы, пропущенные Динамо в УПЛ

Дата

Игрок

Клуб

Минута

Счет

07.03.2024

Марко МРВАЛЕВИЧ

Верес

90+9’ (п)

1:1 (г)

03.11.2018

Виктор КОВАЛЕНКО

Шахтер

90+5’

1:2 (г)

15.10.2016

Евгений ХАЧЕРИДИ*

Черноморец

90+4’

1:1 (г)

13.09.2010

Желько ЛЮБЕНОВИЧ

Заря

90+3’

2:2 (г)

18.09.2016

Евгений ОПАНАСЕНКО

Заря

90+3’

0:1 (д)

27.09.2025

Денис МИРОШНИЧЕНКО

Карпаты

90+3’

1:1 (г)

22.07.2007

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал

90+2‘

2:2 (д)

09.07.2010

Александр МАНДЗЮК

Оболонь

90+2’

2:2 (г)

11.05.2019

СИЛАС

Заря

90+2’

1:1 (д)

21.05.2011

Игорь ТИЩЕНКО

Ильичевец

90+1’

2:3 (г)

28.08.2020

Андрей ГИТЧЕНКО

Десна

90+1’

2:3 (г)

13.09.2025

Денис УСТИМЕНКО

Оболонь (2013)

90+1’

2:2 (г)

* автогол.

По теме:
Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ ЛНЗ – Кривбасс
Лидер Динамо отреагировал на провал Моргуна в матче против Карпат в УПЛ
Дубль Караваева не принес Динамо дивидендов
цифры и факты Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Футбол | 28 сентября 2025, 00:03 7
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков

Парижане одолели соперников 2:0 в 6-м туре Лиги 1, травмы получили Витинья и Хвича

Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
Футбол | 27 сентября 2025, 14:38 1
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»

Главный тренер «Бенфики» высказался о предстоящем матче с «Челси»

Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 28.09.2025, 08:00
Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Лучший трансфер лета? Во Франции оценили игру Забарного в матче ПСЖ
Футбол | 28.09.2025, 11:01
Лучший трансфер лета? Во Франции оценили игру Забарного в матче ПСЖ
Лучший трансфер лета? Во Франции оценили игру Забарного в матче ПСЖ
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Футбол | 27.09.2025, 20:59
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 216
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем