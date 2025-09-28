Динамо 12-й раз пропустило решающий мяч в УПЛ в компенсированное время
«Карпаты» сравняли счет в матче с киевлянами на 90+3-й минуте
Гол Дениса Мирошниченко на 90+3-й минуте спас «Карпаты» от поражения в матче с «Динамо» (3:3). Киевляне 12-й раз в истории пропустили решающий мяч в чемпионатах Украины в компенсированное время встречи. В восьми случаях бело-синие, как и ныне, упускали победу, а еще в четырех – ничью.
К слову, еще позже, чем капитан «львов», забивали динамовцам решающие мячи только Марко Мрвалевич из «Вереса», Виктор Коваленко из «Шахтера» и совершивший «самострел» экс-защитник киевлян Евгений Хачериди.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние решающие голы, пропущенные Динамо в УПЛ
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Минута
|
Счет
|
07.03.2024
|
Марко МРВАЛЕВИЧ
|
Верес
|
90+9’ (п)
|
1:1 (г)
|
03.11.2018
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
Шахтер
|
90+5’
|
1:2 (г)
|
15.10.2016
|
Евгений ХАЧЕРИДИ*
|
Черноморец
|
90+4’
|
1:1 (г)
|
13.09.2010
|
Желько ЛЮБЕНОВИЧ
|
Заря
|
90+3’
|
2:2 (г)
|
18.09.2016
|
Евгений ОПАНАСЕНКО
|
Заря
|
90+3’
|
0:1 (д)
|
27.09.2025
|
Денис МИРОШНИЧЕНКО
|
Карпаты
|
90+3’
|
1:1 (г)
|
22.07.2007
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал
|
90+2‘
|
2:2 (д)
|
09.07.2010
|
Александр МАНДЗЮК
|
Оболонь
|
90+2’
|
2:2 (г)
|
11.05.2019
|
СИЛАС
|
Заря
|
90+2’
|
1:1 (д)
|
21.05.2011
|
Игорь ТИЩЕНКО
|
Ильичевец
|
90+1’
|
2:3 (г)
|
28.08.2020
|
Андрей ГИТЧЕНКО
|
Десна
|
90+1’
|
2:3 (г)
|
13.09.2025
|
Денис УСТИМЕНКО
|
Оболонь (2013)
|
90+1’
|
2:2 (г)
* автогол.
