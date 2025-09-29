Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Ярмоленко? Этот игрок будет лучше выглядеть в нападении»
Украина. Премьер лига
ШОВКОВСКИЙ: «Ярмоленко? Этот игрок будет лучше выглядеть в нападении»

Тренер ответил на выбор состава на матч с «Карпатами»

ФК Динамо. Александр Шовковский

Наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский ответил журналистам на вопрос о подборе состава на матч УПЛ с «Карпатами» (3:3)

– На сегодняшний день Моргун, Тиаре, Бленуце сильнее Нещерета, Ярмоленко, Михавка?

– Если Ярмоленко поставить в ворота, то наверное, да, Бленуце лучше него будет выглядеть в нападении, это точно.

Подопечные Шовковского уже третий матч подряд не могут выиграть в УПЛ и пропускают решающие голы на последних минутах.

Ранее президент «бело-синих» Игорь Суркис оценил результат противостояния с «Карпатами», а также признался, что считает всю команду виновной за неожиданную потерю очков в чемпионате.

Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
