ШОВКОВСКИЙ: «Ярмоленко? Этот игрок будет лучше выглядеть в нападении»
Тренер ответил на выбор состава на матч с «Карпатами»
Наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский ответил журналистам на вопрос о подборе состава на матч УПЛ с «Карпатами» (3:3)
– На сегодняшний день Моргун, Тиаре, Бленуце сильнее Нещерета, Ярмоленко, Михавка?
– Если Ярмоленко поставить в ворота, то наверное, да, Бленуце лучше него будет выглядеть в нападении, это точно.
Подопечные Шовковского уже третий матч подряд не могут выиграть в УПЛ и пропускают решающие голы на последних минутах.
Ранее президент «бело-синих» Игорь Суркис оценил результат противостояния с «Карпатами», а также признался, что считает всю команду виновной за неожиданную потерю очков в чемпионате.
