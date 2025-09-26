Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Один из лидеров Премьер-лиги может остаться без важного легионера

Защитник «Колоса» Илир Красничи заинтересовал харьковский «Металлист 1925»

Один из лидеров Премьер-лиги может остаться без важного легионера
ФК Колос Ковалевка. Илир Красничи

Защитник «Колоса» и сборной Косова Илир Красничи может сменить команду во время зимнего трансферного окна, однако продолжить играть в элитном дивизионе.

По информации источника в услугах Илира Красничи заинтересован харьковский «Металлист 1925», который планирует усилить линию защиты. Новичок Премьер-лиги давно следит за прогрессом 25-летнего футболиста и считает его идеальным кандидатом для игры в стартовом составе.

Красничи перебрался в чемпионат Украины в сентябре прошлого года из косовского «Лапи» за 300 тысяч евро. В прошлом сезоне защитник провел 26 матчей во всех турнирах и сыграл шесть поединков в кампании 2025/26. Контракт легионера с украинской командой истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 700 тысяч евро.

«Колос» набрал 14 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Стоит отметить, что подопечные Руслана Костышина набрали столько же очков, как и два гранда Премьер-лиги – киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Колос Ковалевка Металлист 1925 Илир Красничи трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Telegram
