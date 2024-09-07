Колос подписал центрбека сборной Косово за 300 тысяч евро

«Колос» оформил трансфер 24-летнего центрбека «Лапи» из Подуево и сборной Косово Илира Красничи, который также способен сыграть на правом фланге обороны.

Футболист уже заявлен за команду из Ковалевки на сайте украинской Премьер-лиги под 16-м номером.

По информации Transfermarkt, Красничи обошелся «Колосу» в 300 тысяч евро. С игроком подписан контракт на два сезона.

Последние три с половиной года Красничи играл за «Лапи», в составе которого провел 121 официальный поединок (4 гола, 4 ассиста). Также в активе защитника 7 матчей за сборную Косово.