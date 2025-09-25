Слот подтвердил. Ливерпуль выплатил остаток контракта семье Жоты

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, что руководство клуба выплатило остаток контракта семье Диогу Жоты, трагически погибшему в ДТП в июле этого года.

«Владельцев часто критикуют, как и тренеров, но то, как они поступили в этой ситуации, выплатив все деньги его жене и детям, – заслуживает большого уважения. Возможно, кому кажется, что это нормально, но в футболе так бывает нечасто», – отметил Слот.

По данным СМИ, 28-летний Жота зарабатывал более £100 тысяч в неделю, поэтому выплаты составили по меньшей мере £10 миллионов.

«Мы хотели показать его жене, что клуб – это настоящая семья. И для нас было важно сразу позаботиться о ней и детях не только морально, но и финансово», – сказал совладелец клуба Том Вернер.

Ранее стало известно, что жена Жоты присутствовала на церемонии «Золотого мяча».