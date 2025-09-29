Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Григорчук назвал команды, которые неожиданно могут взять серебро УПЛ
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 01:36 |
73
0

Григорчук назвал команды, которые неожиданно могут взять серебро УПЛ

Тренер считает, что есть несколько клубов, которые могут доставить проблемы «Шахтеру» и «Динамо»

29 сентября 2025, 01:36 |
73
0
Григорчук назвал команды, которые неожиданно могут взять серебро УПЛ
УАФ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук назвал клубы, которые способны доставить проблемы лидерам чемпионата – «Шахтеру» и «Динамо».

«Это «Полесье», «Колос», «Карпаты», «Металлист 1925». «Кривбасс» я бы сюда не включал. Получится примерно 4–5 команд, которые реально способны бороться за еврокубки, возможно даже за второе место. Но, конечно, это непросто, ведь на вершине традиционно «Шахтер», и «Динамо» мы часто говорим уже не о первом-втором месте, а именно о третьем», – сказал Григорчук.

Ранее Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, оценил невероятный старт сезона в исполнении ковалевского «Колоса» и назвал перспективы команды из Ковалевки.

По теме:
ФОТО. Девушка футболиста Шахтера беременна. Показала животик
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужно показать Бленуце, что такое «русский мир»
Бразильцы Шахтера суммарно забили 26 голов в сезоне 2025/26
Колос Ковалевка Полесье Житомир Карпаты Львов Металлист 1925 Кривбасс Кривой Рог Роман Григорчук Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
Футбол | 28 сентября 2025, 16:19 20
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини

Артём отличился на 7 минуте матча Серии А

«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
Футбол | 28 сентября 2025, 03:59 2
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного

Украинский защитник отличился дебютным голом за ПСЖ

Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Футбол | 28.09.2025, 02:05
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Милан – Наполи – 2:1. Как забил Де Брюйне. Видео голов и обзор матча
Футбол | 29.09.2025, 00:31
Милан – Наполи – 2:1. Как забил Де Брюйне. Видео голов и обзор матча
Милан – Наполи – 2:1. Как забил Де Брюйне. Видео голов и обзор матча
Коуч Колоса разозлился на Калюжного в матче УПЛ: «Супер-Иван, что за х**ня»
Футбол | 28.09.2025, 20:41
Коуч Колоса разозлился на Калюжного в матче УПЛ: «Супер-Иван, что за х**ня»
Коуч Колоса разозлился на Калюжного в матче УПЛ: «Супер-Иван, что за х**ня»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 5
Бокс
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
27.09.2025, 14:38 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем