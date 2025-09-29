Григорчук назвал команды, которые неожиданно могут взять серебро УПЛ

Известный украинский тренер Роман Григорчук назвал клубы, которые способны доставить проблемы лидерам чемпионата – «Шахтеру» и «Динамо».

«Это «Полесье», «Колос», «Карпаты», «Металлист 1925». «Кривбасс» я бы сюда не включал. Получится примерно 4–5 команд, которые реально способны бороться за еврокубки, возможно даже за второе место. Но, конечно, это непросто, ведь на вершине традиционно «Шахтер», и «Динамо» мы часто говорим уже не о первом-втором месте, а именно о третьем», – сказал Григорчук.

