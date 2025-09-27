Источник: Карпаты приняли решение по Лупашко, но возникла проблема

Во львовских «Карпатах» может вскоре произойти смена главного тренера команды.

По информации источника, руководство «львов» рассматривает вариант с увольнением Владислава Лупашко из-за неудовлетворительных результатов. Лупашко исчерпал доверие, но проблема в том, что львовяне не могут найти достойной замены, поэтому Владислав Викторович остается в клубе.

«Львы» в турнирной таблице УПЛ занимают 11 место с 7 очками. Команда недавно прекратила выступления в Кубке Украины 2025/26, проиграв в 1/16 финала «Буковине».