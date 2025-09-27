Источник: Карпаты приняли решение по Лупашко, но возникла проблема
«Львы» не могут уволить главного тренера, потому что нет замены
Во львовских «Карпатах» может вскоре произойти смена главного тренера команды.
По информации источника, руководство «львов» рассматривает вариант с увольнением Владислава Лупашко из-за неудовлетворительных результатов. Лупашко исчерпал доверие, но проблема в том, что львовяне не могут найти достойной замены, поэтому Владислав Викторович остается в клубе.
«Львы» в турнирной таблице УПЛ занимают 11 место с 7 очками. Команда недавно прекратила выступления в Кубке Украины 2025/26, проиграв в 1/16 финала «Буковине».
