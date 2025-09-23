Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Я думаю, что мы наиграли на три или более голов»
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 05:36 |
261
1

Александр ПИХАЛЕНОК: «Я думаю, что мы наиграли на три или более голов»

Украинский полузащитник прокомментировал матч с «Александрией»

23 сентября 2025, 05:36 |
261
1
Александр ПИХАЛЕНОК: «Я думаю, что мы наиграли на три или более голов»
ФК Динамо. Александр Пихаленок

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором столичный клуб сыграл вничью с «Александрией»:

– Очень грустно, потому что, если честно, во втором тайме «Александрия» перешла центр поля, мне кажется, два–три раза, возможно, нанесла там несколько ударов – и забила нам. Если честно, очень обидно такие мячи пропускать и терять такие победы.

– Параичная история получилась с «Александрией». Сначала Кубок, матч на выезде, потом дома уже в чемпионате. Чем эти игры отличаются? На Кубок и чемпионат настраиваться по–разному нужно?

– Если честно, то на все игры нужно настраиваться одинаково, играть на победу. Конечно, в кубковых матчах, возможно, больше ответственности, потому что второго шанса у тебя вообще не будет, ты можешь вылететь. В чемпионате мы потеряли очки, но не нужно опускать головы, нужно двигаться дальше.

– Пропустили мяч на 12 секунде – это вообще один из самых быстрых голов в истории УПЛ. Кажется, быстрее забивал только Роман Яремчук, на 8–й или 9–й секунде в ворота «Ворсклы», будучи игроком «Александрии». Фактически вышли уже играть сначала со счетом 0:1. Что почувствовал в тот момент? Кажется, мало кто понял, что произошло...

– Да что почувствовал? Бывает такое... Серий Булеца, мне кажется, закрыл глаза и с левой ударил – попал классно, очень красивый гол получился. К сожалению, мы не разобрали игроков и в центр мяч выбили, что нельзя делать, и последовательность наших ошибок привела к голу, можно так сказать.

– Во втором тайме ты заработал пенальти, взялся его исполнять и в итоге реализовал 11–метровый. Было слышно даже, находясь напротив, что по ноге так нормально получил...

– Пенальти стопроцентный, но, как вы сказали, мы не забили сегодня те моменты, которые должны были забивать. Я думаю, что мы наиграли на три или более голов, можно так сказать. Но, к сожалению, это футбол, и нас наказали за то, что мы не забили свои мячи. И поэтому сегодня такой счет.

– Вторая подряд ничья. Есть ли из–за этого негативный отпечаток? Именно из–за того, что в матчах вы доминируете, но теряете очки...

– Конечно, есть. Неприятно два матча подряд в чемпионате терять очки. Но через это тоже нужно пройти, это часть футбола. У нас впереди очень серьезный и тяжелый матч против львовских «Карпат».

По теме:
ИЗАКИ СИЛВА: «Не хватало только завершения и внимания к деталям»
Александр КАРАВАЕВ: «Снова в конце допускаем детские ошибки»
Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Я не хочу говорить о каком-то кризисе»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Динамо - Александрия Александр Пихаленок
Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик оценил бой Кроуфорд – Канело, после которого он стал вторым номером
Бокс | 22 сентября 2025, 06:46 0
Усик оценил бой Кроуфорд – Канело, после которого он стал вторым номером
Усик оценил бой Кроуфорд – Канело, после которого он стал вторым номером

Александр считает, что поединок получился захватывающим

Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Футбол | 22 сентября 2025, 07:08 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»

Известный тренер – о матчах украинцев в еврокубках

ФОТО. Футболистка, которая шокировала всех на церемонии Золотой мяч-2025
Футбол | 22.09.2025, 23:40
ФОТО. Футболистка, которая шокировала всех на церемонии Золотой мяч-2025
ФОТО. Футболистка, которая шокировала всех на церемонии Золотой мяч-2025
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Футбол | 22.09.2025, 14:57
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Спортинг с двумя пенальти разгромил Морейренсе
Футбол | 23.09.2025, 04:03
Спортинг с двумя пенальти разгромил Морейренсе
Спортинг с двумя пенальти разгромил Морейренсе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Адекватний коментар,  але хотілося почути Михавка 
Ответить
+1
Популярные новости
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 5
Футбол
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
21.09.2025, 09:31 1
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
22.09.2025, 05:05 1
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
21.09.2025, 15:41 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем