Александр ПИХАЛЕНОК: «Я думаю, что мы наиграли на три или более голов»

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором столичный клуб сыграл вничью с «Александрией»:

– Очень грустно, потому что, если честно, во втором тайме «Александрия» перешла центр поля, мне кажется, два–три раза, возможно, нанесла там несколько ударов – и забила нам. Если честно, очень обидно такие мячи пропускать и терять такие победы.

– Параичная история получилась с «Александрией». Сначала Кубок, матч на выезде, потом дома уже в чемпионате. Чем эти игры отличаются? На Кубок и чемпионат настраиваться по–разному нужно?

– Если честно, то на все игры нужно настраиваться одинаково, играть на победу. Конечно, в кубковых матчах, возможно, больше ответственности, потому что второго шанса у тебя вообще не будет, ты можешь вылететь. В чемпионате мы потеряли очки, но не нужно опускать головы, нужно двигаться дальше.

– Пропустили мяч на 12 секунде – это вообще один из самых быстрых голов в истории УПЛ. Кажется, быстрее забивал только Роман Яремчук, на 8–й или 9–й секунде в ворота «Ворсклы», будучи игроком «Александрии». Фактически вышли уже играть сначала со счетом 0:1. Что почувствовал в тот момент? Кажется, мало кто понял, что произошло...

– Да что почувствовал? Бывает такое... Серий Булеца, мне кажется, закрыл глаза и с левой ударил – попал классно, очень красивый гол получился. К сожалению, мы не разобрали игроков и в центр мяч выбили, что нельзя делать, и последовательность наших ошибок привела к голу, можно так сказать.

– Во втором тайме ты заработал пенальти, взялся его исполнять и в итоге реализовал 11–метровый. Было слышно даже, находясь напротив, что по ноге так нормально получил...

– Пенальти стопроцентный, но, как вы сказали, мы не забили сегодня те моменты, которые должны были забивать. Я думаю, что мы наиграли на три или более голов, можно так сказать. Но, к сожалению, это футбол, и нас наказали за то, что мы не забили свои мячи. И поэтому сегодня такой счет.

– Вторая подряд ничья. Есть ли из–за этого негативный отпечаток? Именно из–за того, что в матчах вы доминируете, но теряете очки...

– Конечно, есть. Неприятно два матча подряд в чемпионате терять очки. Но через это тоже нужно пройти, это часть футбола. У нас впереди очень серьезный и тяжелый матч против львовских «Карпат».