Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
22 сентября 2025, 14:49 | Обновлено 22 сентября 2025, 14:58
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025

Усман Дембеле является огромным фаворитом и должен победить

Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Форвард ПСЖ Усман Дембеле скорее всего, получит Золотой мяч 2025.

За несколько часов до официальной церемонии вручения Золотого мяча появились слухи об утечке итогов голосования, указывающих на то, что именно Усман Дембеле станет победителем.

Журналист Romain Collet Gaudin сообщил в Twitter: «Усман Дембеле – обладатель Золотого мяча 2025»

По информации издание Sky Sports и других источников, Дембеле – явный фаворит после выдающегося сезона за ПСЖ, где он забил множество голов и сделал ассистов, чем помог клубу выиграть несколько титулов.

Конкурентами Усмана Дембеле, согласно прогнозам, являются: Ламин Ямаль (Барселона), Витинья (ПСЖ), Рафинья (Барселона), Мохамед Салах (Ливерпуль), Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)

France Football объявит официальные результаты на церемонии в Париже вечером 22 сентября. Ожидания многих экспертов склоняются к Дембеле как к победителю.

Николай Степанов Источник: The Sun
