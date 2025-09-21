Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебютант Оболони прокомментировал игру с Динамо
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 21:21 | Обновлено 21 сентября 2025, 21:52
413
1

Дебютант Оболони прокомментировал игру с Динамо

Андрей Ломницкий сыграл в киевском дерби

21 сентября 2025, 21:21 | Обновлено 21 сентября 2025, 21:52
413
1
Дебютант Оболони прокомментировал игру с Динамо
Оболонь

18-летний защитник «Оболони» Андрей Ломницкий недавно дебютировал за команду в матче с киевским «Динамо» (2:2).

– Андрей, недавно вы сыграли против киевского «Динамо». Какие впечатления остались от этого матча и что больше всего запомнилось?

– В первую очередь, с таким соперником интересно играть. Все-таки действующий чемпион Украины, хорошая команда. Чтобы получить такой результат, важно, чтобы команда была настроена. У нас было хорошее настроение, и мы не проиграли борьбу, что, я думаю, помогло нам в матче.

– Можно ли сказать, что игроки «Динамо» – самые звездные соперники, против которых вам приходилось выходить на поле в своей карьере?

– Наверное, что да. С таким соперником я не играл раньше, и, конечно, это одни из самых сложных соперников в карьере. Но я доволен игрой – главное, что взяли очки для своей команды, и, в общем, результат устраивает коллектив.

– Уже совсем скоро «Оболонь» сыграет с вашим бывшим клубом – львовскими «Карпатами». Какие эмоции вызывает предстоящее противостояние и как вы настраиваетесь на этот матч?

– Мотивации здесь даже говорить не нужно – это бывший клуб. У таких игр мотивация всегда больше для футболистов. Мы настраиваемся только на победу и планируем показать отличный поединок.

По теме:
В Эпицентре прокомментировали травму Супряги
Динамо – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Александрия
Андрей Ломницкий Оболонь Киев Динамо Киев Оболонь - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболь на поле не вышел. Страсбург одолел Париж
Футбол | 21 сентября 2025, 22:37 0
Соболь на поле не вышел. Страсбург одолел Париж
Соболь на поле не вышел. Страсбург одолел Париж

В чемпионате Франции было сыграно 3 матча

Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Другие виды | 21 сентября 2025, 15:37 56
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях

Юлия Левченко заняла 5-е место, также с результатом 1,97 м

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Теннис | 21.09.2025, 17:17
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Другие виды | 21.09.2025, 19:35
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
По голу в каждом из таймов. Металлист 1925 уверенно обыграл СК Полтава
Футбол | 21.09.2025, 15:01
По голу в каждом из таймов. Металлист 1925 уверенно обыграл СК Полтава
По голу в каждом из таймов. Металлист 1925 уверенно обыграл СК Полтава
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
тут немає хайпу і коментатори з донецька не клюють...
Ну якось так
Ніхто не скандалить і просто нема чого коментувати....
А гра та сама. Оболонь - Динамо...
Ответить
0
Популярные новости
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 3
Футбол
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
20.09.2025, 04:40 7
Футбол
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 3
Футбол
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 1
Бокс
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
ВИДЕО. Торт и дорогая машина. Магучих показала, как празднует день рождения
ВИДЕО. Торт и дорогая машина. Магучих показала, как празднует день рождения
19.09.2025, 19:59 1
Другие виды
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 20
Футбол
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
20.09.2025, 22:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем