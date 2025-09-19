Руслан РОТАНЬ: «Сейчас у нас есть равноценные замены»

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань оценил летнюю трансферную кампанию своего клуба:

«Сейчас у нас есть равноценные замены — это очень радует. Мы можем держать темп, я доволен этим фактором. Спасибо руководству за то, что пошло навстречу и поняло нас».

Сезон УПЛ 2024/25 «Полесье» под руководством Имада Ашура завершило на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

