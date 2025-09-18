Шевченко удивил Мудрика своим отношением после допинг-скандала

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Журналисты авторитетного английского издания BBC рассказали об отношении президента УАФ Андрея Шевченко к этой ситуации. Отмечается, что Шевченко имеет резиденцию в Лондоне и проживает в одном городе с Михаилом Мудриком, однако ни разу не навестил вингера после начала допингового скандала.