Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шевченко удивил Мудрика своим отношением после допинг-скандала
Англия
18 сентября 2025, 00:12 |
1014
2

Шевченко удивил Мудрика своим отношением после допинг-скандала

Президент УАФ ни разу не навестил футболиста

УАФ. Андрей Шевченко

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Журналисты авторитетного английского издания BBC рассказали об отношении президента УАФ Андрея Шевченко к этой ситуации. Отмечается, что Шевченко имеет резиденцию в Лондоне и проживает в одном городе с Михаилом Мудриком, однако ни разу не навестил вингера после начала допингового скандала.

допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига BBC Михаил Мудрик Челси Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко
Дмитрий Олейник Источник: BBC
New Zealander
Він не лише Мудрика не відвідує, але й не відвідує своє робоче місце в УАФ 
Ответить
0
Demid Romanchik
Якщо б то була Наталка Королевська,то відвідав би 
Ответить
-1
