Украина – Дания. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 12 сентября в 12:30 матч 3-го тура Суперфинала Евролиги
Cборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко выступает в Суперфинале Евролиги-2025.
12 сентября в 12:30 в матче 3-го тура встречаются сборные Украины и Дании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.
Ранее в первом туре 9 сентября Украина переиграла Швейцарию (5:4), а Испания оказалась сильнее Дании (7:5). Во втором туре 11 сентября Украина проиграла Испании (4:5), а Швейцария взяла верх над Данией (6:2).
Турнирное положение: Испания (6 очков), Украина, Швейцария (по 3), Дания (0).
Две лучшие команды из обеих групп выйдут в полуфиналы, остальные сборные разыграют 5–8 места.
Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины
Результаты 1–2 туров
Турнирная таблица
Украина – Дания. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию проводит телеканал Sport1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 12 сентября в 22:00 по Киеву
Синчук и Дигтярь могли стать футболистами «Шахтера»