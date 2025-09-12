Cборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко выступает в Суперфинале Евролиги-2025.

12 сентября в 12:30 в матче 3-го тура встречаются сборные Украины и Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.

Ранее в первом туре 9 сентября Украина переиграла Швейцарию (5:4), а Испания оказалась сильнее Дании (7:5). Во втором туре 11 сентября Украина проиграла Испании (4:5), а Швейцария взяла верх над Данией (6:2).

Турнирное положение: Испания (6 очков), Украина, Швейцария (по 3), Дания (0).

Две лучшие команды из обеих групп выйдут в полуфиналы, остальные сборные разыграют 5–8 места.

Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины

Результаты 1–2 туров

Турнирная таблица

Украина – Дания. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит телеканал Sport1