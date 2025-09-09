КРУПСКИЙ: «Работа Бартуловича в Металлисте 1925 напоминает подход Ротаня»

Защитник «Металлиста 1925» Илья Крупский рассказал об адаптации в харьковской команде и работе под руководством главного тренера Младена Бартуловича:

«Первые шаги в Металлисте сейчас у нас немного неудачные, но для всех нас я не считаю, что какая-то причина в нем или в нас. Если честно, мне нравится его разбор до деталей, его подход к тренировочному процессу, его тренерский штаб, потому что действительно много они помогают нам. Даже в каких-то ситуациях, когда сейчас нет результата, они не закрываются отдельно, а мы отдельно. Они подходят, говорят: ребята, нужно то-то, то-то добавить, вам нужно немного поговорить, возможно собраться вместе. И это также очень классно. Я, честно, впечатлен с позитивной точки зрения, потому что я его не знал, но сейчас понял. Мне чем-то он напоминает подход Руслана Ротаня.

Его тренерский штаб, вся атмосфера на футбольном поле, на тренировочном процессе, все воодушевлены, все заряжены. Тут очень хорошая конкуренция. Тут нет такого, что тебе гарантировано место только потому, что ты стоишь 2 миллиона или 1 миллион. Нет, тут ты только зарабатываешь место своей работой. Он нам сказал, что будут играть сильнейшие. Никто не должен расслабляться и жалеть себя. И честно, именно так ты прогрессируешь – когда есть конкуренция, когда понимаешь, что если сегодня не выкладываешься на максимум, завтра можешь не играть.

Младен Бартулович честен в этом и подбирает состав не по фамилиям, а по тому, как действительно ребята отдаются. Он более спокойный, но когда нужно – включает диктатора. Ему очень не нравится, когда кто-то не добегает или делает все вальяжно. Он говорит, что это все переносится на футбольное поле, поэтому нужно выкладываться на максимум. Здесь все делают для нас, поэтому он говорит, что мы тоже должны делать все для них, чтобы все сложилось классно».