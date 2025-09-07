ФОТО. Арендован у Динамо. Какой номер в Александрии получил Кремчанин?

«Александрия» достигла соглашения с клубом «Динамо» Киев по поводу трансфера на постоянной основе полузащитника Дмитрия Кремчанина.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2028 года с опцией продления на год.

Новичок Александрии будет играть в футболке под номером 77.

Дмитрий Кремчанин родился 22 марта 2005 года в Чернигове. Выступал за столичное «Динамо» U-19. В составе этой команды играл в Юношеской Лиге УЕФА. В целом, в клубной карьере провел 83 матча, отметившись 45 забитыми голами.

Кремчанин – экс-игрок сборных Украины U-17 и U-19. Игрок молодежной сборной Украины U-20.