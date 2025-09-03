Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок молодежной сборной должен восстановиться к следующему туру УПЛ
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 13:49 | Обновлено 03 сентября 2025, 13:50
Богдан Слюбик не сыграет в контрольном матче Руха

ФК Рух. Богдан Слюбик

Как стало известно Sport.ua, из-за недомогания защитник «Руха» Богдан Слюбик был заменен уже в дебюте матча 4-го тура УПЛ с «Металлистом 1925». Также игроку пришлось отказаться от участия в составе молодежной сборной Украины в отборочном поединке чемпионата Европы с литовцами 5 сентября.

По имеющейся информации, в «Рухе» прилагают усилия, чтобы центральный защитник вернулся в строй к календарному матчу 5-го тура чемпионата с «Эпицентром», который пройдет 13 сентября во Львове.

Таким образом, Слюбик не сыграет в спарринге «Руха» с «Вересом» во время паузы в УПЛ, который состоится 6 сентября. Главный тренер галичан Иван Федик не сможет также рассчитывать на вызванных в молодежную сборную Украины Виталия Холода, Андрея Кителу, игроков юниорской и юношеской сборных Украины Арсена Залипка, Мухаммада Джурабаева, Ивана Денисова.

Сейчас в активе «Руха» три очка и он занимает 11 место в чемпионате УПЛ.

Ранее Назар Касарда поделился впечатлениями о первом матче в составе главной команды «Руха».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
