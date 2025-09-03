Игрок молодежной сборной должен восстановиться к следующему туру УПЛ

Как стало известно Sport.ua, из-за недомогания защитник «Руха» Богдан Слюбик был заменен уже в дебюте матча 4-го тура УПЛ с «Металлистом 1925». Также игроку пришлось отказаться от участия в составе молодежной сборной Украины в отборочном поединке чемпионата Европы с литовцами 5 сентября.

По имеющейся информации, в «Рухе» прилагают усилия, чтобы центральный защитник вернулся в строй к календарному матчу 5-го тура чемпионата с «Эпицентром», который пройдет 13 сентября во Львове.

Таким образом, Слюбик не сыграет в спарринге «Руха» с «Вересом» во время паузы в УПЛ, который состоится 6 сентября. Главный тренер галичан Иван Федик не сможет также рассчитывать на вызванных в молодежную сборную Украины Виталия Холода, Андрея Кителу, игроков юниорской и юношеской сборных Украины Арсена Залипка, Мухаммада Джурабаева, Ивана Денисова.

Сейчас в активе «Руха» три очка и он занимает 11 место в чемпионате УПЛ.

