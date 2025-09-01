Богдан ЛЕВИЦКИЙ: «На первых минутах было тяжело»

В поединке четвертого тура УПЛ «Рух» со счетом 0:2 поиграл «Металлисту 1925». В стартовом составе львовского клуба вышел Богдан Левицкий. Он стал одним из самых молодых игроков основного состава в истории чемпионатов Украины. Богдан Левицкий поделился впечатлениями о матче.

«Очень досадно, что команда не одержала победу. Во втором тайме у нас были моменты, чтобы изменить положение, но так агрессивно нужно было играть и в первой половине поединка. Мы пропустили голы после контратак, к которым привели наши ошибки. В то же время в атаке нам не хватило фарта.

Перед выходом на поле тренеры говорили, чтобы я играл уверенно, слушал партнеров и при необходимости подсказывал им, не переживал. Чувствовалось, что я играл против старших футболистов, совсем все по-другому, все физически сильнее. На первых минутах было тяжело, но потом я адаптировался и был уверен в себе», – Богдан Левицкий.