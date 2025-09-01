Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Богдан ЛЕВИЦКИЙ: «На первых минутах было тяжело»
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 16:31 |
Дебютант «Руха» вошел в историю УПЛ

Богдан ЛЕВИЦКИЙ: «На первых минутах было тяжело»
ФК Рух. Богдан Левицкий

В поединке четвертого тура УПЛ «Рух» со счетом 0:2 поиграл «Металлисту 1925». В стартовом составе львовского клуба вышел Богдан Левицкий. Он стал одним из самых молодых игроков основного состава в истории чемпионатов Украины. Богдан Левицкий поделился впечатлениями о матче.

«Очень досадно, что команда не одержала победу. Во втором тайме у нас были моменты, чтобы изменить положение, но так агрессивно нужно было играть и в первой половине поединка. Мы пропустили голы после контратак, к которым привели наши ошибки. В то же время в атаке нам не хватило фарта.

Перед выходом на поле тренеры говорили, чтобы я играл уверенно, слушал партнеров и при необходимости подсказывал им, не переживал. Чувствовалось, что я играл против старших футболистов, совсем все по-другому, все физически сильнее. На первых минутах было тяжело, но потом я адаптировался и был уверен в себе», – Богдан Левицкий.

Дебютант Руха: «Хотел доказать, что заслуживаю играть на этом уровне»
На фоне травм Попова. На просмотр в Динамо отправился игрок Нивы Тернополь
Цифры и факты. Важнейшие события 4-го тура УПЛ
чемпионат Украины по футболу дебют Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Металлист 1925 - Рух
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
