«Я счастлив». Судаков дал первый комментарий в качестве игрока Бенфики
Украинский полузащитник перебрался в португальский клуб из донецкого «Шахтера»
Украинский полузащитник Георгий Судаков в своем Instagram дал первый комментарий в качестве игрока «Бенфики»:
«Привет, «Бенфика»! Я счастлив быть частью этого великого клуба! С нетерпением жду встречи с вами на стадионе!».
Георгий судаков перебрался в португальский клуб из донецкого «Шахтера». Выступать украинец будет под 10-м номером.
В прошедшем сезоне Георгий Судаков провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.
Ранее «Бенфика» представила Георгия Судакова.
