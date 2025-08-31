«Я счастлив». Судаков дал первый комментарий в качестве игрока Бенфики

Украинский полузащитник Георгий Судаков в своем Instagram дал первый комментарий в качестве игрока «Бенфики»:

«Привет, «Бенфика»! Я счастлив быть частью этого великого клуба! С нетерпением жду встречи с вами на стадионе!».

Георгий судаков перебрался в португальский клуб из донецкого «Шахтера». Выступать украинец будет под 10-м номером.

В прошедшем сезоне Георгий Судаков провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Ранее «Бенфика» представила Георгия Судакова.