Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я счастлив». Судаков дал первый комментарий в качестве игрока Бенфики
Португалия
31 августа 2025, 02:28 |
195
0

«Я счастлив». Судаков дал первый комментарий в качестве игрока Бенфики

Украинский полузащитник перебрался в португальский клуб из донецкого «Шахтера»

31 августа 2025, 02:28 |
195
0
«Я счастлив». Судаков дал первый комментарий в качестве игрока Бенфики
Бенфика. Георгий Судаков

Украинский полузащитник Георгий Судаков в своем Instagram дал первый комментарий в качестве игрока «Бенфики»:

«Привет, «Бенфика»! Я счастлив быть частью этого великого клуба! С нетерпением жду встречи с вами на стадионе!».

Георгий судаков перебрался в португальский клуб из донецкого «Шахтера». Выступать украинец будет под 10-м номером.

В прошедшем сезоне Георгий Судаков провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Ранее «Бенфика» представила Георгия Судакова.

По теме:
Судаков – игрок Бенфики. Статистика и достижения украинского хавбека
«Всегда в моем сердце». Судаков прокомментировал уход из Шахтера
Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики
Бенфика трансферы Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу Instagram трансферы УПЛ Георгий Судаков
Даниил Кирияка Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 30 августа 2025, 22:10 21
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025

Марта в трех сетах виграла у Диан Парри в матче третьего раунда мейджора в Нью-Йорке

У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
Футбол | 30 августа 2025, 13:33 9
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо

Многие европейские команды стараются найти лазейку, чтоб не выходить против «Маккаби» Тель-Авив

Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 30.08.2025, 07:16
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Футбол | 30.08.2025, 11:01
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Супертрансфер. Один из лучших форвардов мира сменит клуб, большая сумма
Футбол | 31.08.2025, 02:02
Супертрансфер. Один из лучших форвардов мира сменит клуб, большая сумма
Супертрансфер. Один из лучших форвардов мира сменит клуб, большая сумма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
У Паркера не верят в бой с Усиком. Украинец отказался комментировать
У Паркера не верят в бой с Усиком. Украинец отказался комментировать
29.08.2025, 02:40 3
Бокс
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 6
Футбол
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
29.08.2025, 12:24 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем