Андерсон РИБЕЙРО: «Мы должны быть креативными на поле»

В матче четвертого тура Первой лиги ЮКСА на своем поле со счетом 0:1 проиграла «Черноморцу». Результат поединка прокомментировал наставник ФК ЮКСА Андерсон Рибейро.

«Всегда хорошо играть против команды, имеющей историю в бразильском футболе. Мы готовились всю неделю, зная, что это будет сложный матч. Я только хочу поблагодарить всех болельщиков, пришедших на стадион. Я знал, что это будет игра, в которой обе команды могли бы выйти победителями. Так что я могу только поблагодарить своих игроков, потому что они бегали с первой и до 90-й минуты, всегда ища победу. Да, мы знаем, что у команды Черноморец есть замечательные игроки, поэтому им не нужно три или четыре случая. Одной атаки хватило, чтобы забить первый гол и выйти победителями.

С самого начала я всегда говорю своим игрокам, что моменты для голов всегда возникают, мы их создаем. Футбол всегда был и будет таковым. Создаешь моменты, нужно их реализовывать. Потому что если создашь одну, две, три, четыре возможности и не забьешь, то соперник получит шанс и поразит наши ворота. Это и есть футбол. Мы уже к этому привыкли. У нас молодая команда и мы только расти вместе. Через такие игры наши футболисты будут развиваться и лично, и профессионально, понимая, что против большой команды даже полумомент нужно использовать, чтобы попытаться одержать победу.

Я сформировал команду, чтобы побеждать. Проигрывал 0:1, поэтому выпустил еще одного бразильца, защитника, но поставил его в атаку, чтобы попытаться вырвать результат, потому что мы всегда будем идти за победой. Не важно, как это будет, но если защитник должен играть в нападении, так и будет. Мы должны быть креативны на поле, чтобы искать победу. Сегодня именно так и вышло. К сожалению, мы не получили результат, но могу только поблагодарить игроков, потому что до последнего они шли к цели.

У меня нет претензий к арбитражу, ведь они всегда под давлением. Ошибки – это по-человечески. Они тоже люди. Естественно, во время игры эмоции переполняют. И хочется, чтобы все фолы свистели в нашу пользу. Это уже пусть другие анализируют. Если арбитр не дал фол, значит, его не было.

Мы должны быть хитрее в последней трети поля. Упреждать, завершать моменты. Когда мы забиваем, то становимся очень конкурентной командой и одерживаем победу. Но предстоит еще много работы. Я сказал, что доволен тем, как они себя проявляют на поле. Еще раз подчеркну, наша команда очень молодая. Именно в таких больших играх мы растим.

Очень непросто играть против команды, где центральные защитники выступают в сборной Украины. У них много опытных игроков. Очень сложно играть против такой команды, зная, что у них уже солидный возраст. Но именно в таких играх мы становимся более опытными. Со временем мы будем благодарны за это, ведь нелегко играть в футбол такого уровня. Я должен только поблагодарить. Я помогу своим футболистам развиваться шаг за шагом. Это и есть работа, передавать свой опыт младшим игрокам и строить конкурентную команду», – сказал Андерсон Рибейро.