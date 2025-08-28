ВИДЕО. Счет равный. Раньери забил в ворота Полесья

В четверг, 28 августа, проходит ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и житомирским «Полесьем».

Встречу принимает «Мапей Арена» в итальянском городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился победой итальянской команды со счетом 3:0.

На 86-й минуте счет сравнял Лука Раньери. Счет на табло – 2:2.

❗️ ВИДЕО. Счет равный. Раньери забил в ворота Полесье