Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 11:07 |
Состав житомирского клуба пополнят Владимир Шепелев, Владислав Велетень и Луизао

ФК Полесье Житомир. Руслан Ротань

Житомирское «Полесье» продолжает активную работу на трансферном рынке – главный тренер «волков» Руслан Ротань выделил три позиции, которые нуждаются в усилении.

До завершения летнего трансферного окна украинская команда планирует осуществить три трансфера – в Житомир переберутся два украинца и бразильский легионер.

22-летний вингер Владислав Велетень успешно прошел медосмотр и подписал контракт на четыре года. «Полесье» заплатило «Колосу» за этот переход 500 тысяч евро – именно такая клаусула была прописана в соглашении футболиста.

28-летний центральный полузащитник Владимир Шепелев покинул «Александрию» и теперь находится в статусе свободного агента. Он пройдет медосмотр в Житомире, после чего клуб объявит о подписании опытного игрока.

Третьим новичком «волков» станет 23-летний центральный защитник Луизао. Он провел два года в структуре английского «Вест Хэма», где играл за команду U-21, но с 20 августа находится в статусе свободного агента.

Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
Trishovich
Кстати
Один из акционеров фк Пафос русский миллиардер хозяин '' Пяторочки '' 
Так что Пафос русский клуб праздника не вышло 
Ответить
0
Trishovich
И продадут Гуцуляку в  пятую лигу Вьетнама
Ответить
0
Trishovich
Уже через пару дней Динамо - зграя ротаня 5-1
Ответить
0
SHN
Вот вами фишечки АТБ.
Каждый по фишечки,а Полесью -Луизао
Ответить
0
Trishovich
Три куска мяса на отмыв черного нала бандита буткевича
Ответить
-1
Trishovich
Когда завтра на 50 ую минуту Палисся пропустит 7 голов Это будет пафосно 
Ответить
-1
Spaceman
Полісся радує..
Ответить
-1
Trishovich
Вже завтра остання путь для Палисся в еврокцбках и остання путь для физрука ротаня 
Ответить
-2
Trishovich
Шахтер - Палисся 7-0
Ответить
-2
Trishovich
Завтра Фиорентина - зграя цуцикив 8-1
Ответить
-3
Trishovich
Куплю сегодня в атб водки и отдам на кассу за упокой Полися в Италии 
Ответить
-4
Trishovich
Отмыв денег
Эти три дна 
Зимой ротаню укажут на выход
Ответить
-5
