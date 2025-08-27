Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Состав житомирского клуба пополнят Владимир Шепелев, Владислав Велетень и Луизао
Житомирское «Полесье» продолжает активную работу на трансферном рынке – главный тренер «волков» Руслан Ротань выделил три позиции, которые нуждаются в усилении.
До завершения летнего трансферного окна украинская команда планирует осуществить три трансфера – в Житомир переберутся два украинца и бразильский легионер.
22-летний вингер Владислав Велетень успешно прошел медосмотр и подписал контракт на четыре года. «Полесье» заплатило «Колосу» за этот переход 500 тысяч евро – именно такая клаусула была прописана в соглашении футболиста.
28-летний центральный полузащитник Владимир Шепелев покинул «Александрию» и теперь находится в статусе свободного агента. Он пройдет медосмотр в Житомире, после чего клуб объявит о подписании опытного игрока.
Третьим новичком «волков» станет 23-летний центральный защитник Луизао. Он провел два года в структуре английского «Вест Хэма», где играл за команду U-21, но с 20 августа находится в статусе свободного агента.
Один из акционеров фк Пафос русский миллиардер хозяин '' Пяторочки ''
Так что Пафос русский клуб праздника не вышло
Каждый по фишечки,а Полесью -Луизао
Эти три дна
Зимой ротаню укажут на выход