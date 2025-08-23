Кубок Украины, 1/32 финала. Скала 1911 играет с Подольем. Стартовые составы

В субботу, 23 августа, пройдут матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. «Скала 1911» на своем поле сыграет с хмельницким «Подольем».

«Скала 1911» в новом сезоне во Второй лиге провела четыре матча, два из которых выиграла и два проиграла. В предыдущем туре «Скала» со счетом 6:0 разгромила одесский клуб «Реал Фарма».

«Подолье» в Первой лиге стартовало с двух поражений. Команда Сергея Ковальца проиграла ФК ЮКСА (0:1) и «Черноморцу» (0:2). Свой предыдущий матч «Подолье» провело с запорожским «Металлургом». Игра завершилась вничью 1:1.

Поединок пройдет в городе Стрый на стадионе «Сокол». Начало матча в 15:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.