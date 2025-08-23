ОФИЦИАЛЬНО. Жирона усилилась левым защитником клуба АПЛ

Испанский левый защитник Алекс Морено перешел из «Астон Виллы» в «Жирону». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

32-летний футболист подписал соглашение с испанским клубом, срок которого рассчитан на 2 года. Морено выступал за «Астон Виллу» с зимы 2023 года, прошлый сезон провел на правах аренды в «Ноттингем Форест».

В прошедшем сезоне Алекс Морено провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Астон Вилла» попытается взять в аренду игрока «Челси».