ОФИЦИАЛЬНО. Жирона усилилась левым защитником клуба АПЛ
К испанском клубу присоединился Алекс Морено
Испанский левый защитник Алекс Морено перешел из «Астон Виллы» в «Жирону». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
32-летний футболист подписал соглашение с испанским клубом, срок которого рассчитан на 2 года. Морено выступал за «Астон Виллу» с зимы 2023 года, прошлый сезон провел на правах аренды в «Ноттингем Форест».
В прошедшем сезоне Алекс Морено провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Астон Вилла» попытается взять в аренду игрока «Челси».
Àlex Moreno blanc-i-vermell! ❤️🤍 pic.twitter.com/KQ9CZgNPTo— Girona FC (@GironaFC) August 22, 2025
