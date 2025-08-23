Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жирона усилилась левым защитником клуба АПЛ
Испания
23 августа 2025, 10:55 |
322
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона усилилась левым защитником клуба АПЛ

К испанском клубу присоединился Алекс Морено

23 августа 2025, 10:55 |
322
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона усилилась левым защитником клуба АПЛ
Жирона. Алекс Морено

Испанский левый защитник Алекс Морено перешел из «Астон Виллы» в «Жирону». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

32-летний футболист подписал соглашение с испанским клубом, срок которого рассчитан на 2 года. Морено выступал за «Астон Виллу» с зимы 2023 года, прошлый сезон провел на правах аренды в «Ноттингем Форест».

В прошедшем сезоне Алекс Морено провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Астон Вилла» попытается взять в аренду игрока «Челси».

По теме:
Бразильский полузащитник присоединится к клубу УПЛ
Романо назвал будущий клуб Доннарруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
ВИДЕО. Доннарумма попрощался с болельщиками ПСЖ
Астон Вилла Жирона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Ноттингем Форест
Даниил Кирияка Источник: ФК Жирона
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
Футбол | 22 августа 2025, 20:32 17
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции

О переходе Александра Сироты объявил «Коджаэлиспор»

Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Другие виды | 22 августа 2025, 20:53 13
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!

Украинский спортсмен в Брюсселе показал результат 2.25 метра

Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Бокс | 23.08.2025, 00:02
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Кейн занимает 7 место среди всех бомбардиров-легионеров в истории Баварии
Футбол | 23.08.2025, 05:38
Кейн занимает 7 место среди всех бомбардиров-легионеров в истории Баварии
Кейн занимает 7 место среди всех бомбардиров-легионеров в истории Баварии
Лига, где у всех проблемы. Прогнозы на сезон Серии А
Футбол | 23.08.2025, 11:00
Лига, где у всех проблемы. Прогнозы на сезон Серии А
Лига, где у всех проблемы. Прогнозы на сезон Серии А
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 17
Футбол
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
22.08.2025, 08:30 10
Бокс
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
21.08.2025, 22:06
Бокс
Было весело: Свитолина и Монфис выиграли выставочный матч на US Open 2025
Было весело: Свитолина и Монфис выиграли выставочный матч на US Open 2025
22.08.2025, 06:47
Теннис
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
22.08.2025, 07:14 3
Футбол
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 4
Футбол
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
22.08.2025, 13:35 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем