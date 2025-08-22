Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной

Скауты «бланкос» следят за Артемом Степановым

Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Мадридский «Реал» рассматривает трансфер известного украинского нападающего.

По информации испанских СМИ, скаутский отдел «Реала» активно следит за 18-летним украинским нападающим Артемом Степановым. Украинец привлек внимание главного скаута «бланкос» Юни Калафата, который видит большое сходство с Эрлингом Холандом.

Права на Степанова принадлежат «Байеру», у которого контракт с «фармацевтами» до конца июня 2027 года. Этот сезон футболист на правах аренды проведет в «Нюрнберге».

Отмечается, что если Степанов проведет успешный сезон, то «Реал» приложит максимум усилий для трансфера украинца летом 2026 года.

Ранее Артем Степанов дважды отказался ехать в молодежную сборную Украины.

Дмитрий Олейник
MaximusOne
Один український Лукаку, другий український Холланд, ото потужний в нас напад 😂 
Доречі, нагадайте скільки в цього нашого Холанда голів в дорослому футболі, в офіційних матчах, ноль ?
+4
avk2307
стежить спорт.юа .
Там ще батьки його стежать.
Ну і все.
Без нього так само як і з ним.
+3
Lulinnha
Не надо. А то Лунин для него будет плохой пример. Заразит зависимостью от лавки запасных. 
+2
avk2307
 
+1
Brian
Потужна альтернатива Холланду, навіть зачіски схожі.
+1
Микола Захарченко
Холанд в його віці вже забив торбу голів ...
0
saltim
