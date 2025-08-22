Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной

Мадридский «Реал» рассматривает трансфер известного украинского нападающего.

По информации испанских СМИ, скаутский отдел «Реала» активно следит за 18-летним украинским нападающим Артемом Степановым. Украинец привлек внимание главного скаута «бланкос» Юни Калафата, который видит большое сходство с Эрлингом Холандом.

Права на Степанова принадлежат «Байеру», у которого контракт с «фармацевтами» до конца июня 2027 года. Этот сезон футболист на правах аренды проведет в «Нюрнберге».

Отмечается, что если Степанов проведет успешный сезон, то «Реал» приложит максимум усилий для трансфера украинца летом 2026 года.

Ранее Артем Степанов дважды отказался ехать в молодежную сборную Украины.