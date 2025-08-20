Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард клуба-новичка УПЛ вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2026
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 11:42 |
496
0

Форвард клуба-новичка УПЛ вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2026

Батон Забергджа проведет международную паузу в составе сборной Косова

20 августа 2025, 11:42 |
496
0
Форвард клуба-новичка УПЛ вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2026
ФК Металлист 1925. Батон Забергджа

Харьковский «Металлист 1925» официально сообщил о том, что нападающий команды Батона Забергджю вызван в состав национальной сборной Косово на сентябрьские матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Сборная Косово 5 сентября сыграет на выезде со Швейцарией, а уже 8 сентября в родных стенах примет Швецию.

Забергджа дебютировал за сборную Косово в июне 2025 года, выйдя в стартовом составе на товарищеский матч против Армении.

Игроком «Металлиста 1925» Батон Забергджа официально стал 19 августа.

По теме:
Супряга имел предложение из-за границы. Форвард предпочел УПЛ
Больше 100 игр за киевский клуб. Бывший футболист Динамо завершил карьеру
Стало известно, почему Супряга решил перейти в Эпицентр
Батон Забергджа сборная Косова по футболу ЧМ-2026 по футболу Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сафонов, Доннарумма – на выход? ПСЖ решил продать троих футболистов
Футбол | 20 августа 2025, 11:05 0
Сафонов, Доннарумма – на выход? ПСЖ решил продать троих футболистов
Сафонов, Доннарумма – на выход? ПСЖ решил продать троих футболистов

Роль первого номера французского клуба будет выполнять Люка Шевалье

Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Футбол | 19 августа 2025, 12:31 9
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив

Украинские болельщики смогут посмотреть первый поединок на телеканале 2+2

Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Футбол | 19.08.2025, 21:31
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов
Футбол | 20.08.2025, 09:50
Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов
Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Футбол | 20.08.2025, 00:07
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 4
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34 1
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 3
Бокс
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 89
Футбол
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
18.08.2025, 22:46 2
Теннис
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 42
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем