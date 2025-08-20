Форвард клуба-новичка УПЛ вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2026
Батон Забергджа проведет международную паузу в составе сборной Косова
Харьковский «Металлист 1925» официально сообщил о том, что нападающий команды Батона Забергджю вызван в состав национальной сборной Косово на сентябрьские матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года.
Сборная Косово 5 сентября сыграет на выезде со Швейцарией, а уже 8 сентября в родных стенах примет Швецию.
Забергджа дебютировал за сборную Косово в июне 2025 года, выйдя в стартовом составе на товарищеский матч против Армении.
Игроком «Металлиста 1925» Батон Забергджа официально стал 19 августа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роль первого номера французского клуба будет выполнять Люка Шевалье
Украинские болельщики смогут посмотреть первый поединок на телеканале 2+2