Форвард клуба-новичка УПЛ вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2026

Харьковский «Металлист 1925» официально сообщил о том, что нападающий команды Батона Забергджю вызван в состав национальной сборной Косово на сентябрьские матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Сборная Косово 5 сентября сыграет на выезде со Швейцарией, а уже 8 сентября в родных стенах примет Швецию.

Забергджа дебютировал за сборную Косово в июне 2025 года, выйдя в стартовом составе на товарищеский матч против Армении.

Игроком «Металлиста 1925» Батон Забергджа официально стал 19 августа.