Талант Манчестер Сити переберется в немецкий топ-клуб

Аргентинский полузащитник «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри станет игроком леверкузенского «Байера». Об этом сообщает Маттео Моретто.

По информации источника, 19-летний футболист в ближайшее время присоединится к немецкому клубу на правах аренды.

В прошедшем сезоне Клаудио Эчеверри провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Галатасарай» начал переговоры по футболисту «Манчестер Сити».