  4. Талант Манчестер Сити переберется в немецкий топ-клуб
Англия
19 августа 2025, 14:57 | Обновлено 19 августа 2025, 14:59
Талант Манчестер Сити переберется в немецкий топ-клуб

Клаудио Эчеверри станет игроком «Байера»

Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Эчеверри

Аргентинский полузащитник «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри станет игроком леверкузенского «Байера». Об этом сообщает Маттео Моретто.

По информации источника, 19-летний футболист в ближайшее время присоединится к немецкому клубу на правах аренды.

В прошедшем сезоне Клаудио Эчеверри провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Галатасарай» начал переговоры по футболисту «Манчестер Сити».

По теме:
Известно, сколько Шахтер требует за Кевина. Клуб уже нашел ему замену
Реал удивлен ситуацией с трансфером форварда. Готов снизить цену
Невероятные деньги. Клубы АПЛ близки к двум трансферным рекордам
