  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «ЛНЗ – действительно конкурентоспособный коллектив»
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 01:10 |
93
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «ЛНЗ – действительно конкурентоспособный коллектив»

1

18 августа 2025, 01:10
93
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «ЛНЗ – действительно конкурентоспособный коллектив»
ЛНЗ

Главный тренер ЛНС Виталий Пономарев прокомментировал победу над «Полесьям (2:0) в матче третьего тура УПЛ

– Виталий Юрьевич, поздравляю с победой. Кратко по поводу сегодняшнего матча.

– Сложный матч, потому что Полесье – команда, которая ставит перед собой самые высокие задачи с хорошими квалифицированными футболистами, поэтому мы ожидали сложного матча. Конечно, возможно, нам было немного проще, потому что Полесье представляет нашу страну на европейской арене. С той логистикой, которая сейчас, конечно, им сложно. И я понимаю, что тренерскому штабу тяжело подготовить команду, тем более что следующая игра с Фиорентиной уже в четверг. И это очень сложно. Но я считаю, что мы победили в хорошей команде, заслуживающей бороться за самые высокие места. Я хочу поблагодарить команду, ребят за самоотдачу. Сегодня действительно на поле была команда, что очень важно на данном этапе, чтобы мы создали действительно конкурентоспособный коллектив.

– Вы сейчас находитесь на третьем месте в турнирной таблице. За счет чего команде удалось столь хорошо войти в чемпионат?

– Я считаю, в первую очередь, за счет труда, потому что мы провели достаточно хорошее собрание. Я не раз говорил, что футболисты очень качественно работали. Поэтому я считаю, что в первую очередь благодаря труду и нашей работе.

– В ЛНЗ в этом сезоне немного обновился состав. Как быстро адаптировались новые игроки?

– Я не могу сказать, что есть полная адаптация у каждого футболиста. Сейчас у нас достаточно хороший коллектив, все поддерживают друг друга, все хотят достичь одной цели. Нет равнодушных людей, это самое важное на сегодняшний день.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Полесье - ЛНЗ Виталий Пономарев пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК ЛНЗ
