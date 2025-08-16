Украина. Премьер лига16 августа 2025, 14:59 | Обновлено 16 августа 2025, 15:06
ВИДЕО. Гаджиев оформил дубль и закрепил победу Металлиста 1925
Второй мяч Рамик забил на 90+3-й минуте
16 августа 2025, 14:59 | Обновлено 16 августа 2025, 15:06
В субботу, 16 августа, состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Александрия» и «Металлист 1925».
Команды встречаются на КСК Ника в Александрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 90+3-й минуте вингер харьковчан Рамик Гаджиев оформил дубль и закрепил победу своей команды. Игра так и завершилась со счетом 4:1.
ВИДЕО. Гаджиев оформил дубль и закрепил победу Металлиста 1925
