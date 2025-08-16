Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Гаджиев оформил дубль и закрепил победу Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 14:59 | Обновлено 16 августа 2025, 15:06
Второй мяч Рамик забил на 90+3-й минуте

ФК Металлист 1925. Рамик Гаджиев

В субботу, 16 августа, состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Александрия» и «Металлист 1925».

Команды встречаются на КСК Ника в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90+3-й минуте вингер харьковчан Рамик Гаджиев оформил дубль и закрепил победу своей команды. Игра так и завершилась со счетом 4:1.

чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Металлист 1925 видео голов и обзор Александрия - Металлист 1925 Рамик Гаджиев
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
