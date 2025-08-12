Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Леонид БУРЯК: «Киев есть Киев! Надеюсь, сегодня будет результат»
Лига чемпионов
12 августа 2025, 15:59 | Обновлено 12 августа 2025, 16:00
Леонид БУРЯК: «Киев есть Киев! Надеюсь, сегодня будет результат»

Матч начнется 12 августа в 20:00 по Киеву

Леонид БУРЯК: «Киев есть Киев! Надеюсь, сегодня будет результат»
ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Легенда «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил шансы киевской команды в ответном матче квалификации Лиги чемпионов с «Пафосом».

– Леонид Иосифович, как считаете, за счет чего «Динамо» должно обыгрывать «Пафос» в квалификации Лиги чемпионов?

– Киевляне с каждой игрой прибавляют и прибавляют. Конечно, у «Пафоса» достаточно серьезная команда. Сейчас все выросли и все умеют играть. Команда укомплектована бразильцами и другими иностранцами. А Киев есть Киев! Я все-таки надеюсь, что сегодня будет результат. Это очень важная для нас игра. Я надеюсь, что как-то более-менее сложится для нас.

– За «Пафос» и Давид Луис должен сыграть. Интересно, как он повлияет на игру!

– Каждая игра – это тест. Также я уверен, что команды из пары «Црвена Звезда» - «Лех» - это тоже достаточно серьезные соперники. Но сейчас надо решить вопрос с «Пафосом».

– Было бы хорошо для «Динамо» повторить с «Пафосом» результат матча с «Рухом»?

– Осталось одно. Тот футбол, в который играет «Динамо» в Украине, перенести на европейскую арену.

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
