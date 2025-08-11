Звезда ПСЖ подписался на Забарного в Instagram. На Сафонова подписан?

Уже в понедельник, 11 августа, французский ПСЖ должен официально объявить о переходе защитника сборной Украины Ильи Забарного, последним клубом которого был английский Борнмут.

Накануне известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что контракт между ПСЖ и Забарным уже подписан, добавив свое фирменное «Here we go!». Чуть позже Илью заметили в одной из гостиниц Парижа. Огня добавляет и страница Ильи в Instagram – на защитника национальной сборной Украины подписался вингер Усман Дембеле.

Существуют слухи, что Илья Забарный согласился на переход в расположение ПСЖ только при условии изгнания российского голкипера парижан Матвея Сафонова. Руководство парижан активно ищут варианты для голкипера «из болот», но Усман до сих пор не отменил «подписку» на Сафонова.

Ранее стало известно, какую сумму получит киевское «Динамо» после официального объявления трансфера Ильи Забарного.

Instagram. Усман Дембеле подписался на Иллю Забарного