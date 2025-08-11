Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда ПСЖ подписался на Забарного в Instagram. На Сафонова подписан?
Франция
11 августа 2025, 18:22 | Обновлено 11 августа 2025, 18:27
1046
0

Звезда ПСЖ подписался на Забарного в Instagram. На Сафонова подписан?

Усман Дебеле начал «следить» за Ильей Забарным в Instagram

11 августа 2025, 18:22 | Обновлено 11 августа 2025, 18:27
1046
0
Звезда ПСЖ подписался на Забарного в Instagram. На Сафонова подписан?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Уже в понедельник, 11 августа, французский ПСЖ должен официально объявить о переходе защитника сборной Украины Ильи Забарного, последним клубом которого был английский Борнмут.

Накануне известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что контракт между ПСЖ и Забарным уже подписан, добавив свое фирменное «Here we go!». Чуть позже Илью заметили в одной из гостиниц Парижа. Огня добавляет и страница Ильи в Instagram – на защитника национальной сборной Украины подписался вингер Усман Дембеле.

Существуют слухи, что Илья Забарный согласился на переход в расположение ПСЖ только при условии изгнания российского голкипера парижан Матвея Сафонова. Руководство парижан активно ищут варианты для голкипера «из болот», но Усман до сих пор не отменил «подписку» на Сафонова.

Ранее стало известно, какую сумму получит киевское «Динамо» после официального объявления трансфера Ильи Забарного.

Instagram. Усман Дембеле подписался на Иллю Забарного
Instagram. Усман Дембеле пока не отписался от Сафонова

По теме:
Стало известно, сколько Динамо хочет получить за трансфер Михавко
Экстремисты? Во Франции не видят проблем между Забарным и Сафоновым
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал форварда сборной Италии
Илья Забарный Усман Дембеле Матвей Сафонов ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) трансферы трансферы Лиги 1
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат
Футбол | 11 августа 2025, 17:07 63
Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат
Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат

Горняки считают, что мяч был забит с нарушением правил

Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Бокс | 11 августа 2025, 09:12 1
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика

Даниэль был нокаутирован в пятом раунде

Трабзонспор – Коджаэлиспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 11.08.2025, 17:57
Трабзонспор – Коджаэлиспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Трабзонспор – Коджаэлиспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Футбол | 10.08.2025, 21:07
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Бокс | 11.08.2025, 04:36
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
09.08.2025, 19:11 3
Волейбол
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
10.08.2025, 00:44 1
Бокс
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 9
Футбол
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
10.08.2025, 20:02 489
Футбол
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
10.08.2025, 07:21 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем