  4. ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал форварда сборной Италии
Испания
11 августа 2025, 18:10 | Обновлено 11 августа 2025, 19:09
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал форварда сборной Италии

Распадори перешел в Ла Лигу

11 августа 2025, 18:10 | Обновлено 11 августа 2025, 19:09
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал форварда сборной Италии
ФК Атлетико

Клуб Ла Лиги Атлетико объявил о подписании форварда Джакомо Распадори. Игрок сборной Италии получил контракт на 5 лет.

Трансфер из Наполи оценивается в 26 миллионов евро.

25-летний Распадори дважды с Наполи выиграл титул Серии A, а также стал чемпионом на Евро-2020 в составе итальянской национальной команды.

В прошлом сезоне Распадори забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Мадридская команда проводит активное трансферное лето – ранее были подписаны Алекс Баэна, Джонни Кардосо, Тьяго Армада, Маттео Руджери, Клеман Ленгле и Давид Ганцко.

Атлетико Мадрид Наполи трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Джакомо Распадори
Иван Зинченко Источник: ФК Атлетико Мадрид
Artem_Ponomar
Враховуючи що не найкращий сезон провів Распадорі, то це ще хороший крок вперед для нього
ivankondrat96
Атлетіко вже гравців на пів складу підписав
