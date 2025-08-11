ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал форварда сборной Италии

Клуб Ла Лиги Атлетико объявил о подписании форварда Джакомо Распадори. Игрок сборной Италии получил контракт на 5 лет.

Трансфер из Наполи оценивается в 26 миллионов евро.

25-летний Распадори дважды с Наполи выиграл титул Серии A, а также стал чемпионом на Евро-2020 в составе итальянской национальной команды.

В прошлом сезоне Распадори забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Мадридская команда проводит активное трансферное лето – ранее были подписаны Алекс Баэна, Джонни Кардосо, Тьяго Армада, Маттео Руджери, Клеман Ленгле и Давид Ганцко.