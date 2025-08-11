Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
Сборная УКРАИНЫ
11 августа 2025, 00:20 |
462
0

РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»

Тренер о выступлениях «сине-желтых» на Евро-2025 U-21

11 августа 2025, 00:20 |
462
0
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
УАФ. Сергей Ребров

Тренер главной команды страны Сергей Ребров прокомментировал выступления сборной Украины U-21 на Евро-2025.

«Сейчас эта сборная прекратила свое существование. Молодежное Евро было очень важным для футболистов, ведь следующий шаг для них – это вызов в национальную сборную. Если они претендуют на национальную сборную, то они должны это показывать на молодежном Евро, не только в отборочном цикле. Этот турнир стал важной информацией для меня.

Конечно, из этой сборной будут вызываться игроки в основную команду. Не факт, что они будут в основном составе, но то, что я увидел на молодежном Евро, некоторые действительно готовы играть за сборную Украины. Но есть и те, кто меня разочаровал на этом турнире», – сказал Ребров.

Ранее наставник сборной Украины Сергей Ребров на странице в Instagram подвел итоги турнира в Канаде, где национальная команда сыграла два матча.

По теме:
Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне позвонили, чтобы я ехал тренировать сборную Украины»
Сергей РЕБРОВ: «Есть игроки Украины U-21, которые меня разочаровали»
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рикошет = 3 очка. Колос минимально обыграл Полесье
Футбол | 10 августа 2025, 17:29 15
Рикошет = 3 очка. Колос минимально обыграл Полесье
Рикошет = 3 очка. Колос минимально обыграл Полесье

«Колоски» благодаря голу Климчука одержали первую в истории победу над «волками»

Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Бокс | 09 августа 2025, 23:32 1
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории

Британец похвалил украинского чемпиона

Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Бокс | 10.08.2025, 00:44
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
Футбол | 10.08.2025, 23:08
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Футбол | 10.08.2025, 20:02
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
09.08.2025, 10:49 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
09.08.2025, 19:11 1
Волейбол
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
09.08.2025, 14:23 12
Футбол
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
09.08.2025, 09:42 10
Футбол
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 12
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем