РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
Тренер о выступлениях «сине-желтых» на Евро-2025 U-21
Тренер главной команды страны Сергей Ребров прокомментировал выступления сборной Украины U-21 на Евро-2025.
«Сейчас эта сборная прекратила свое существование. Молодежное Евро было очень важным для футболистов, ведь следующий шаг для них – это вызов в национальную сборную. Если они претендуют на национальную сборную, то они должны это показывать на молодежном Евро, не только в отборочном цикле. Этот турнир стал важной информацией для меня.
Конечно, из этой сборной будут вызываться игроки в основную команду. Не факт, что они будут в основном составе, но то, что я увидел на молодежном Евро, некоторые действительно готовы играть за сборную Украины. Но есть и те, кто меня разочаровал на этом турнире», – сказал Ребров.
Ранее наставник сборной Украины Сергей Ребров на странице в Instagram подвел итоги турнира в Канаде, где национальная команда сыграла два матча.
