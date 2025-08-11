РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»

Тренер главной команды страны Сергей Ребров прокомментировал выступления сборной Украины U-21 на Евро-2025.

«Сейчас эта сборная прекратила свое существование. Молодежное Евро было очень важным для футболистов, ведь следующий шаг для них – это вызов в национальную сборную. Если они претендуют на национальную сборную, то они должны это показывать на молодежном Евро, не только в отборочном цикле. Этот турнир стал важной информацией для меня.

Конечно, из этой сборной будут вызываться игроки в основную команду. Не факт, что они будут в основном составе, но то, что я увидел на молодежном Евро, некоторые действительно готовы играть за сборную Украины. Но есть и те, кто меня разочаровал на этом турнире», – сказал Ребров.

