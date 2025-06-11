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  4. Сергей РЕБРОВ: «Сборная Украины собирает важный опыт перед отбором ЧМ-2026»
Чемпионат мира
11 июня 2025, 17:20 | Обновлено 11 июня 2025, 17:46
504
3

Сергей РЕБРОВ: «Сборная Украины собирает важный опыт перед отбором ЧМ-2026»

На странице в Instagram тренер подвел итоги двух матчей в Канаде

11 июня 2025, 17:20 | Обновлено 11 июня 2025, 17:46
504
3
Сергей РЕБРОВ: «Сборная Украины собирает важный опыт перед отбором ЧМ-2026»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров на странице в Instagram подвел итоги турнира в Канаде, где национальная команда сыграла два матча.

Сперва сборная уступила Канаде 2:4, а затем выиграла у Новой Зеландии 2:1.

«В первую очередь, эти два матча в рамках турнира помогли нам привлечь и предоставить игровую практику большому количеству игроков и продолжить собирать важный опыт вместе перед началом осенней квалификации к чемпионату мира. На протяжении нашего пребывания в Торонто считаю очень полезными все инициативы, организованные и осуществленные благодаря УАФ в плане сближения части украинского футбола и игроков с украинской диаспорой в Канаде, что тоже не менее важно».

«Благодарю всех игроков, которые после долгого сезона, который для многих из них был очень насыщенным в плане количества матчей и дальних переездов, приняли участие в этом сборе. Вчера они также напомнили миру о ежедневных страданиях украинского народа от обстрелов и атак на мирное население со стороны россии, на фоне массовой атаки на Киев в ночь перед вчерашней игрой».

«К сожалению, даже после более чем трех лет с начала полномасштабного вторжения не уменьшается бесчеловечность и жестокость со стороны агрессора к нашим людям, как и необходимость освещать это всему футбольному сообществу», – отметил Ребров.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу российско-украинская война
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Alehandro
З Ребровим, таке відчуття, що досвід це і є пріоритет, першочерговий показник) результатів нема... гри нема... досвід - наше все
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+1
Микола Унгурян
а при чому там 3-річна (наяправді вже 11 років) військова агресія до того що Ти недотренер? 
Що Ти там побачив? погнав гравців в іншу півкулю, часова різниця в 5-6 годин, більшість гравців після важкого сезону, ЩО тренерський штаб міг побачити? Що заважало провести 2 "товарняка" в Польші і не вимахуватись? 
Тим більше що результат можна сказати "вражаючий"
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+1
MrStepanovM .
ой, я вас умоляю!
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0
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