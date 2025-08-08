ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал форварда в состав новичка АПЛ
Бройя перешел в Бернли
Новичок нового сезона АПЛ Бернли объявил о подписании форварда Челси Армандо Бройи. Игрок подписал с клубом контракт на 5 лет.
Переход оценивается в 15 миллионов евро с учетом бонусов. Интересно, что Бройя стал вторым игроком Челси, который за последнее время перешел в Бернли.
Ранее Синие продали Лесли Угочукву.
В прошлом сезоне Бройя играл за Эвертон, ранее отдавался в аренду в Фулхэм и Саутгемптон.
Бернли этим летом успел подписать одного статусного игрока – защитника Манчестер Сити Кайла Уокера.
Burnley FC are pleased to confirm the signing of Armando Broja, who joins the Club on a five-year contract from Chelsea for an undisclosed fee ✍️— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 8, 2025
He’s arrived 🙌
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первая часть дуэли оказалась заметно сложной для команды Турана
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций