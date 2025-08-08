ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал форварда в состав новичка АПЛ

Новичок нового сезона АПЛ Бернли объявил о подписании форварда Челси Армандо Бройи. Игрок подписал с клубом контракт на 5 лет.

Переход оценивается в 15 миллионов евро с учетом бонусов. Интересно, что Бройя стал вторым игроком Челси, который за последнее время перешел в Бернли.

Ранее Синие продали Лесли Угочукву.

В прошлом сезоне Бройя играл за Эвертон, ранее отдавался в аренду в Фулхэм и Саутгемптон.

Бернли этим летом успел подписать одного статусного игрока – защитника Манчестер Сити Кайла Уокера.