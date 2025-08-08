Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал форварда в состав новичка АПЛ
Англия
08 августа 2025, 19:26 | Обновлено 08 августа 2025, 19:41
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал форварда в состав новичка АПЛ

Бройя перешел в Бернли

08 августа 2025, 19:26 | Обновлено 08 августа 2025, 19:41
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал форварда в состав новичка АПЛ
ФК Бернли

Новичок нового сезона АПЛ Бернли объявил о подписании форварда Челси Армандо Бройи. Игрок подписал с клубом контракт на 5 лет.

Переход оценивается в 15 миллионов евро с учетом бонусов. Интересно, что Бройя стал вторым игроком Челси, который за последнее время перешел в Бернли.

Ранее Синие продали Лесли Угочукву.

В прошлом сезоне Бройя играл за Эвертон, ранее отдавался в аренду в Фулхэм и Саутгемптон.

Бернли этим летом успел подписать одного статусного игрока – защитника Манчестер Сити Кайла Уокера.

Бернли Челси Армандо Бройя трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Бернли
