  4. «Увидим совсем другого Георгия». Федецкий дал совет Судакову
08 августа 2025, 18:24 | Обновлено 08 августа 2025, 18:47
«Увидим совсем другого Георгия». Федецкий дал совет Судакову

Бывший защитник сборной Украины высказался о хавбеке «Шахтера»

08 августа 2025, 18:24 | Обновлено 08 августа 2025, 18:47
«Увидим совсем другого Георгия». Федецкий дал совет Судакову
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий высказался об игре украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы против греческого «Панатинаикоса» (0:0):

«Может ли быть так, что ему некомфортно, когда вокруг бразильцы? Дело не в бразильцах. Знаете, журналистам всегда нужны такие новости, что Судаков куда-то переходит, кто-то им интересуется, что-то у него иногда не получается, какой-то спад и все такое.

На мой взгляд, Судакову сейчас просто нужно максимально сконцентрироваться на своих действиях на поле, думать исключительно о футболе. И тогда мы увидим совсем другого Георгия».

Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
Dmytro Koval
Те що ви бачите зараз то і є справжній Судаков, все інше лише перебільшення його здібностей, така собі зіронька рівня УПЛ - не більше
protasov_lyopu_davai
чтобы оставаться профи нужно работать
