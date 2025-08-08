«Увидим совсем другого Георгия». Федецкий дал совет Судакову

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий высказался об игре украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы против греческого «Панатинаикоса» (0:0):

«Может ли быть так, что ему некомфортно, когда вокруг бразильцы? Дело не в бразильцах. Знаете, журналистам всегда нужны такие новости, что Судаков куда-то переходит, кто-то им интересуется, что-то у него иногда не получается, какой-то спад и все такое.

На мой взгляд, Судакову сейчас просто нужно максимально сконцентрироваться на своих действиях на поле, думать исключительно о футболе. И тогда мы увидим совсем другого Георгия».