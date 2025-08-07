В пятницу, 8 августа, состоится товарищеский матч между английским «Брентфордом» и немецкой «Боруссией М».

По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Брентфорд

За последние несколько лет коллектив закрепил за собой статус крепкого середняка. В прошлом сезоне АПЛ команда набрала 56 очков и заняла 10 место, отстав от зоны еврокубков на 9 зачетных пунктов. В Кубке Англии клуб вылетел еще на стадии 1/32 от «Плимута», а в Карабао Кап потерпел поражение от будущего победителя «Ньюкасла» в четвертьфинале.

Следует отметить, что летом «Пчелы» получили нового тренера – Кит Эндрюс заменил Томаса Франка, возглавлявшего «Брентфорд» последние 7 лет. Под руководством датчанина в прошлом сезоне чемпионата украинец Егор Ярмолюк провел 31 матч, однако еще не успел отличиться результативными действиями.

Боруссия М

«Боруссия М», как и «Брентфорд», является крепким середняком своего чемпионата. В прошлом сезоне Бундеслиги она набрала 45 очков за 34 поединка и заняла 10 место, отстав от зоны еврокубков на 7 баллов. В Кубке Германии коллективу не удалось встретиться с «Франкфуртом» на стадии 1/16 финала, «черно-белые» проиграли тот матч со счетом 2:1.

Во время предсезонной подготовки немцы провели 6 спаррингов и смогли победить в 5 из них. Единственное поражение произошло в матче против харьковского «Металлиста 1925».

Личные встречи

Коллективы ни разу не встречались в очных поединках.

Интересные факты

«Боруссия М» не одержала ни одной победы в последних 7 играх Бундеслиги в прошлом сезоне. Команда 5 раз проиграла и дважды сыграла вничью.

«Брентфорд» отличился 66 раз в прошлом сезоне АПЛ – 5-й лучший результат среди всех команд.

«Боруссия М» пропустила 57 раз в 34 поединках Бундеслиги в прошлом сезоне – 5-й худший результат среди команд турнира.

Прогноз

Букмекерские конторы убеждены, что в этом матче будет забито большое количество голов. Я поставлю на тотал больше 2.5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого результата коэффициентом 1.50.