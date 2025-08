Ровно 4 года назад Месси разбил сердца болельщикам Барселоны

Четыре года назад аргентинец Лионель Месси и испанский клуб «Барселона» официально объявили, что не будут продлевать контракт.

5 августа 2021 года «каталонцы» заявили, что не смогут продлить соглашение с Месси из-за финансового положения клуба. Из-за этого аргентинец, который хотел остаться в «Барселоне», был вынужден искать новую команду.

Следующим клубом в карьере Лео стал «ПСЖ», а сейчас он выступает в составе американского «Интер Майами».

В составе «Барселоны» Месси провел 778 матчей, в которых отличился 672 забитыми мячами, 303 ассистами и завоевал 35 трофеев:

Также в составе «блауграни» аргентинец завоевал семь «Золотых мячей» и шесть «Золотых бутс».

It's been four years since the simplest of tweets from FC Barcelona called an end on Lionel Messi's time at the club 💔📲 pic.twitter.com/J8N5tQ5xnA