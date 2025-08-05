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  4. Ровно 4 года назад Месси разбил сердца болельщикам Барселоны
Испания
05 августа 2025, 20:50 |
84
0

Ровно 4 года назад Месси разбил сердца болельщикам Барселоны

Испанский клуб не смог продлить контракт с аргентинцем

05 августа 2025, 20:50 |
84
0
Ровно 4 года назад Месси разбил сердца болельщикам Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Четыре года назад аргентинец Лионель Месси и испанский клуб «Барселона» официально объявили, что не будут продлевать контракт.

5 августа 2021 года «каталонцы» заявили, что не смогут продлить соглашение с Месси из-за финансового положения клуба. Из-за этого аргентинец, который хотел остаться в «Барселоне», был вынужден искать новую команду.

Следующим клубом в карьере Лео стал «ПСЖ», а сейчас он выступает в составе американского «Интер Майами».

В составе «Барселоны» Месси провел 778 матчей, в которых отличился 672 забитыми мячами, 303 ассистами и завоевал 35 трофеев:

  • Лига чемпионов (4)
  • Суперкубок УЕФА (3)
  • Чемпионат Испании (10)
  • Кубок Испании (7)
  • Суперкубок Испании (8)
  • Клубный чемпионат мира (3)

Также в составе «блауграни» аргентинец завоевал семь «Золотых мячей» и шесть «Золотых бутс».

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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