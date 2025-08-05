Ровно 4 года назад Месси разбил сердца болельщикам Барселоны

Четыре года назад аргентинец Лионель Месси и испанский клуб «Барселона» официально объявили, что не будут продлевать контракт.

5 августа 2021 года «каталонцы» заявили, что не смогут продлить соглашение с Месси из-за финансового положения клуба. Из-за этого аргентинец, который хотел остаться в «Барселоне», был вынужден искать новую команду.

Следующим клубом в карьере Лео стал «ПСЖ», а сейчас он выступает в составе американского «Интер Майами».

В составе «Барселоны» Месси провел 778 матчей, в которых отличился 672 забитыми мячами, 303 ассистами и завоевал 35 трофеев:

Лига чемпионов (4)

Суперкубок УЕФА (3)

Чемпионат Испании (10)

Кубок Испании (7)

Суперкубок Испании (8)

Клубный чемпионат мира (3)

Также в составе «блауграни» аргентинец завоевал семь «Золотых мячей» и шесть «Золотых бутс».