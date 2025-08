Сколько игроков приобрел Челси после прихода Тодда Боэли в клуб?

С тех пор как Тодд Боэли стал владельцем «Челси», команду пополнили 47 футболистов на общую сумму 1,7 млрд евро.

За этот период ни один другой клуб топ-5 европейских лиг не приобрел такое количество футболистов.

Ближе всего к «пенсионерам» по этому показателю расположилась другая английская команда – «Ноттингем Форест».

Количество приобретенных игроков командами топ-5 чемпионатов с тех пор, как Тодд Боэли присоединился к «Челси»

Количество приобретенных игроков командами «большой шестерки» АПЛ за этот период

Доход клубов топ-5 лиг Европы за этот период

