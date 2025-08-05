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Англия
05 августа 2025, 12:55 | Обновлено 05 августа 2025, 12:58
158
0

Сколько игроков приобрел Челси после прихода Тодда Боэли в клуб?

Каков доход «пенсионеров» за этот период?

05 августа 2025, 12:55 | Обновлено 05 августа 2025, 12:58
158
0
Сколько игроков приобрел Челси после прихода Тодда Боэли в клуб?
Getty Images/Global Images Ukraine. Тодд Боэли

С тех пор как Тодд Боэли стал владельцем «Челси», команду пополнили 47 футболистов на общую сумму 1,7 млрд евро.

За этот период ни один другой клуб топ-5 европейских лиг не приобрел такое количество футболистов.

Ближе всего к «пенсионерам» по этому показателю расположилась другая английская команда – «Ноттингем Форест».

Количество приобретенных игроков командами топ-5 чемпионатов с тех пор, как Тодд Боэли присоединился к «Челси»

  1. 47 – «Челси»
  2. 40 – «Ноттингем Форест»
  3. 38 – «Верона»
  4. 34 – «Марсель»
  5. 33 – «Ренн»
  6. 33 – «Ланс»
  7. 31 – Айнтрахт
  8. 30 – Удинезе
  9. 29 – Лион
  10. 29 – Лечче

Количество приобретенных игроков командами «большой шестерки» АПЛ за этот период

  1. 47 – Челси
  2. 25 – Тоттенхэм
  3. 22 – Манчестер Сити
  4. 20 – Арсенал
  5. 18 – Манчестер Юнайтед
  6. 15 – Ливерпуль

Доход клубов топ-5 лиг Европы за этот период

  1. 741 млн евро – Челси
  2. 631 млн евро – Бенфика
  3. 519 млн евро – Аталанта
  4. 501 млн евро – Аякс
  5. 499 млн евро – Брайтон
  6. 476 млн евро – Манчестер Сити
  7. 465 млн евро – Вулверхэмптон
  8. 465 млн евро – Ренн
  9. 437 млн евро – Бавария
  10. 427 млн евро – РБ Лейпциг
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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Тодд Боэли Ноттингем Форест финансы
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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