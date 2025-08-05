Сколько игроков приобрел Челси после прихода Тодда Боэли в клуб?
Каков доход «пенсионеров» за этот период?
С тех пор как Тодд Боэли стал владельцем «Челси», команду пополнили 47 футболистов на общую сумму 1,7 млрд евро.
За этот период ни один другой клуб топ-5 европейских лиг не приобрел такое количество футболистов.
Ближе всего к «пенсионерам» по этому показателю расположилась другая английская команда – «Ноттингем Форест».
Количество приобретенных игроков командами топ-5 чемпионатов с тех пор, как Тодд Боэли присоединился к «Челси»
- 47 – «Челси»
- 40 – «Ноттингем Форест»
- 38 – «Верона»
- 34 – «Марсель»
- 33 – «Ренн»
- 33 – «Ланс»
- 31 – Айнтрахт
- 30 – Удинезе
- 29 – Лион
- 29 – Лечче
Количество приобретенных игроков командами «большой шестерки» АПЛ за этот период
- 47 – Челси
- 25 – Тоттенхэм
- 22 – Манчестер Сити
- 20 – Арсенал
- 18 – Манчестер Юнайтед
- 15 – Ливерпуль
Доход клубов топ-5 лиг Европы за этот период
- 741 млн евро – Челси
- 631 млн евро – Бенфика
- 519 млн евро – Аталанта
- 501 млн евро – Аякс
- 499 млн евро – Брайтон
- 476 млн евро – Манчестер Сити
- 465 млн евро – Вулверхэмптон
- 465 млн евро – Ренн
- 437 млн евро – Бавария
- 427 млн евро – РБ Лейпциг
What have you made of Chelsea's aggressive transfer policy since Todd Boehly arrived at the club? 🤑 pic.twitter.com/SjJVALUhgI— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) August 5, 2025
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