Сколько игроков приобрел Челси после прихода Тодда Боэли в клуб?

С тех пор как Тодд Боэли стал владельцем «Челси», команду пополнили 47 футболистов на общую сумму 1,7 млрд евро.

За этот период ни один другой клуб топ-5 европейских лиг не приобрел такое количество футболистов.

Ближе всего к «пенсионерам» по этому показателю расположилась другая английская команда – «Ноттингем Форест».

Количество приобретенных игроков командами топ-5 чемпионатов с тех пор, как Тодд Боэли присоединился к «Челси»

47 – «Челси» 40 – «Ноттингем Форест» 38 – «Верона» 34 – «Марсель» 33 – «Ренн» 33 – «Ланс» 31 – Айнтрахт 30 – Удинезе 29 – Лион 29 – Лечче

Количество приобретенных игроков командами «большой шестерки» АПЛ за этот период

47 – Челси 25 – Тоттенхэм 22 – Манчестер Сити 20 – Арсенал 18 – Манчестер Юнайтед 15 – Ливерпуль

Доход клубов топ-5 лиг Европы за этот период

741 млн евро – Челси 631 млн евро – Бенфика 519 млн евро – Аталанта 501 млн евро – Аякс 499 млн евро – Брайтон 476 млн евро – Манчестер Сити 465 млн евро – Вулверхэмптон 465 млн евро – Ренн 437 млн евро – Бавария 427 млн евро – РБ Лейпциг