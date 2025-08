К Довбику или Цыганкову? Рома и Жирона ведут борьбу за игрока Ман Сити

Итальянская «Рома» и испанская «Жирона» ведут активные переговоры по поводу перехода 19-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри.

По информации инсайдера Николо Скиры, молодой футболист дал «зелёный свет» на трансфер в римский клуб.

В свою очередь, «Манчестер Сити» готов отпустить Клаудио в «Жирону».

Эчеверри полноценно перешёл в английский клуб зимой 2025 года. На счету полузащитника три матча и один забитый мяч.

