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Англия
30 июля 2025, 09:35 |
1360
0

Самый дорогой игрок в истории Манчестер Сити станет одноклубником украинца

В услугах Джека Грилиша заинтересован «Эвертон» и лично главный тренер Дэвид Мойес

30 июля 2025, 09:35 |
1360
0
Самый дорогой игрок в истории Манчестер Сити станет одноклубником украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Вингер английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш покинет нынешний клуб до старта нового сезона, однако останется в Премьер-лиге.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола разочаровался в 29-летнем футболисте и не заинтересован в его услугах. Наставник сообщил игроку, что тот не сможет рассчитывать на игровое время в кампании 2025/26.

По информации британской прессы, главным кандидатом на переход Грилиша является «Эвертон», где играет защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

«Ириски» на данном этапе планируют договориться об аренде вингера с правом выкупа. Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес намерен строить новую команду вокруг Джека и верит в этого футболиста.

Теперь все зависит от «Манчестер Сити», который хотел бы оформить полноценный трансфер, но может рассмотреть и вариант с арендой. В услугах Грилиша также заинтересован итальянский «Наполи», но сам игрок не намерен покидать Англию.

Джек перебрался в «Манчестер Сити» в августе 2021 года, «Астон Вилла» получила за этот переход рекордные 117,5 млн евро. Вингер так и не сумел завоевать постоянное место в стартовом составе и нередко попадал в различные скандалы, хотя стал самым дорогим приобретением в истории «горожан».

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Манчестер Сити Эвертон Джек Грилиш Виталий Миколенко Дэвид Мойес Пеп Гвардиола трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: The Independent
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