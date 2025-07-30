Самый дорогой игрок в истории Манчестер Сити станет одноклубником украинца
В услугах Джека Грилиша заинтересован «Эвертон» и лично главный тренер Дэвид Мойес
Вингер английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш покинет нынешний клуб до старта нового сезона, однако останется в Премьер-лиге.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола разочаровался в 29-летнем футболисте и не заинтересован в его услугах. Наставник сообщил игроку, что тот не сможет рассчитывать на игровое время в кампании 2025/26.
По информации британской прессы, главным кандидатом на переход Грилиша является «Эвертон», где играет защитник сборной Украины Виталий Миколенко.
«Ириски» на данном этапе планируют договориться об аренде вингера с правом выкупа. Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес намерен строить новую команду вокруг Джека и верит в этого футболиста.
Теперь все зависит от «Манчестер Сити», который хотел бы оформить полноценный трансфер, но может рассмотреть и вариант с арендой. В услугах Грилиша также заинтересован итальянский «Наполи», но сам игрок не намерен покидать Англию.
Джек перебрался в «Манчестер Сити» в августе 2021 года, «Астон Вилла» получила за этот переход рекордные 117,5 млн евро. Вингер так и не сумел завоевать постоянное место в стартовом составе и нередко попадал в различные скандалы, хотя стал самым дорогим приобретением в истории «горожан».
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