Изгнанник Гвардиолы вернулся в команду. Однако, ему придется покинуть МС

Вингер английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш вернулся к тренировкам с первой командой после отстранения накануне клубного чемпионата мира.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола запретил 29-летнему футболисту заниматься с первой командой, потому что не заинтересован в услугах игрока. Более того, Грилишу сообщили, что он должен найти себе новый клуб.

По информации ESPN наставник «Манчестер Сити» временно разрешил вингеру вернуться в расположение команды. Причина – к Джеку появился интерес со стороны «Эвертона» и «Вест Хэма».

«Горожане» позволили игроку тренироваться на базе с основной командой, чтобы он быстрее набрал оптимальную форму. Это позволит английскому гранду продать футболиста, который не нужен испанскому специалисту.

Джек перебрался в «Манчестер Сити» в августе 2021 года, «Астон Вилла» получила за этот переход рекордные 117,5 млн евро. Вингер так и не сумел завоевать постоянное место в стартовом составе и нередко попадал в различные скандалы.