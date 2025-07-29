Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Изгнанник Гвардиолы вернулся в команду. Однако, ему придется покинуть МС
Англия
29 июля 2025, 12:12 | Обновлено 29 июля 2025, 12:18
898
1

Изгнанник Гвардиолы вернулся в команду. Однако, ему придется покинуть МС

Джеку Грилишу разрешили тренироваться, чтобы он быстрее набрал оптимальную форму и ушел

29 июля 2025, 12:12 | Обновлено 29 июля 2025, 12:18
898
1
Изгнанник Гвардиолы вернулся в команду. Однако, ему придется покинуть МС
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Вингер английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш вернулся к тренировкам с первой командой после отстранения накануне клубного чемпионата мира.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола запретил 29-летнему футболисту заниматься с первой командой, потому что не заинтересован в услугах игрока. Более того, Грилишу сообщили, что он должен найти себе новый клуб.

По информации ESPN наставник «Манчестер Сити» временно разрешил вингеру вернуться в расположение команды. Причина – к Джеку появился интерес со стороны «Эвертона» и «Вест Хэма».

«Горожане» позволили игроку тренироваться на базе с основной командой, чтобы он быстрее набрал оптимальную форму. Это позволит английскому гранду продать футболиста, который не нужен испанскому специалисту.

Джек перебрался в «Манчестер Сити» в августе 2021 года, «Астон Вилла» получила за этот переход рекордные 117,5 млн евро. Вингер так и не сумел завоевать постоянное место в стартовом составе и нередко попадал в различные скандалы.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист, который провалился в Динамо, нашел клуб в Испании
Ливерпуль готов забрать за 90 млн евро игрока, который не нужен Реалу
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб объявил о подписании сразу 2 футболистов
Манчестер Сити Вест Хэм Эвертон Джек Грилиш Пеп Гвардиола трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: ESPN
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
Бокс | 29 июля 2025, 07:59 4
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»

Расс Анбер дал совет Александру

Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Футбол | 29 июля 2025, 10:21 47
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ

Быстрый гол добьет интригу, но пойдет ли за ним команда Шовковского

Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Футбол | 28.07.2025, 18:58
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
Футбол | 28.07.2025, 18:40
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
ФОТО. «Через тернии к звездам». Рух показал новую форму от Kappa
Футбол | 29.07.2025, 11:16
ФОТО. «Через тернии к звездам». Рух показал новую форму от Kappa
ФОТО. «Через тернии к звездам». Рух показал новую форму от Kappa
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Можливо у новій команді Гріліш ще себе покаже
Ответить
0
Популярные новости
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
28.07.2025, 07:48 3
Бокс
На фоне интереса известного клуба. Рома установила цену на Довбика
На фоне интереса известного клуба. Рома установила цену на Довбика
27.07.2025, 22:42 1
Футбол
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
28.07.2025, 08:18
Бокс
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
27.07.2025, 21:50 8
Футбол
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
27.07.2025, 17:41 84
Футбол
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
28.07.2025, 05:44 3
Бокс
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
29.07.2025, 07:33 1
Футбол
9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа
9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа
27.07.2025, 12:44 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем