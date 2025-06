ОФИЦИАЛЬНО. Педро продлил контракт с Лацио

Испанский вингер Педро продлил контракт с римским «Лацио». Об этом сообщают социальные сети итальянского клуба.

Предыдущее соглашение между сторонами истекало 30 июня 2025 года. Новый контракт рассчитан до лета 2026 года.

Педро выступает за «орлов» с 2021 года.

В прошедшем сезоне Педро провел 44 матча на клубном уровне, отличился 14 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что «Лацио» и «Рома» сразятся за основного игрока сборной Румынии.

🐐The 𝐆𝐎𝐀𝐓 is still with us. 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣✍️



Qui la nota ufficiale ⤵️https://t.co/cAMsEnYIot#AvantiLazio pic.twitter.com/zwpwu55ofC