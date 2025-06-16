ОФИЦИАЛЬНО. Педро продлил контракт с Лацио
Соглашение между сторонами будет действовать до лета 2026 года
Испанский вингер Педро продлил контракт с римским «Лацио». Об этом сообщают социальные сети итальянского клуба.
Предыдущее соглашение между сторонами истекало 30 июня 2025 года. Новый контракт рассчитан до лета 2026 года.
Педро выступает за «орлов» с 2021 года.
В прошедшем сезоне Педро провел 44 матча на клубном уровне, отличился 14 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
Ранее сообщалось о том, что «Лацио» и «Рома» сразятся за основного игрока сборной Румынии.
🐐The 𝐆𝐎𝐀𝐓 is still with us. 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣✍️— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 16, 2025
Qui la nota ufficiale ⤵️https://t.co/cAMsEnYIot#AvantiLazio pic.twitter.com/zwpwu55ofC
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