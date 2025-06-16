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Италия
16 июня 2025, 15:19 |
219
0

ОФИЦИАЛЬНО. Педро продлил контракт с Лацио

Соглашение между сторонами будет действовать до лета 2026 года

16 июня 2025, 15:19 |
219
0
ОФИЦИАЛЬНО. Педро продлил контракт с Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский вингер Педро продлил контракт с римским «Лацио». Об этом сообщают социальные сети итальянского клуба.

Предыдущее соглашение между сторонами истекало 30 июня 2025 года. Новый контракт рассчитан до лета 2026 года.

Педро выступает за «орлов» с 2021 года.

В прошедшем сезоне Педро провел 44 матча на клубном уровне, отличился 14 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что «Лацио» и «Рома» сразятся за основного игрока сборной Румынии.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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